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    Gençlere meydan okuyor: Yaşını duyan şaşkına dönüyor! İşte sırrı…

    Kaynak: New York Post / Düzenleyen:

    93 yaşındaki Richard Morgan, yarı yaşındaki biri kadar formda. İrlandalı sporcu, sağlığı ve fiziğiyle görenleri şaşırtıyor. Metabolizması 30’lu yaşlarındaki bir erkeğinki gibi hızlı çalışan Morgan araştırma konusu oldu. İşte onun spor rutini ve uzun yaşamasının sırrı…

    Gençlere meydan okuyor: Yaşını duyan şaşkına dönüyor! İşte sırrı…
    Sağlık Haberleri  / New York Post

    İrlandalı sporcu, geçtiğimiz ay Journal of Applied Physiology'de yayımlanan bir makalede beslenme düzeni ve genel sağlığıyla ilgili yeni bir analize konu oldu. Söz konusu makalede daha önce dört kez kürek dalında şampiyon olan Morgan’ın 73 yaşına kadar düzenli spor yapmadığı belirtildi.  

    Morgan, verdiği röportajda “Hiçbir yerden başlamadım. Bir gün aniden spor yapmanın çok zevkli olduğunu fark ettim” dedi.

    Araştırma, egzersizin zamanı geri döndürmeyeceğini, ancak iyi bir fitness rutininin yaşlanmanın etkilerini engellemeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Peki, Morgan’ın antrenman rutini nasıl, spor yaparken nelere dikkat ediyor? İşte araştırmaya konu olan sporcunun egzersizinin 4 temel rutini…

    TUTARLILIK

    “Tutarlılık önemlidir” diyen kürek şampiyonu, her gün 40 dakika egzersiz yapıyor. Araştırmacılar, Morgan’ın eğitimine olan bağlılığının etkileyici ve kalıcı sonuçlar görmesine yardımcı olduğuna inanıyor.

    DÖNÜŞÜMLÜ ANTRENMAN

    Morgan’ın antrenman programı da başarısında etkili. Başarılı sporcu, hafta boyunca antrenmanlarının yoğunluğunu değiştiriyor. Antrenmanlarının yaklaşık %70'i kolay, yaklaşık %20'si zor ama tolere edilebilir, tahmini %10'unu ise maksimum eforla gerçekleştiriyor.

    Morgan, antrenmanlarının sadece küçük bir kısmında maksimum efor gösterse de araştırmacılar antrenmanlarının bu küçük ama yoğun bölümünde kendisinin oksijeni etkili bir şekilde kullanmasına bağlıyor. 

    AĞIRLIK ÇALIŞMASI

    Morgan, haftada iki ya da üç kez, kasları devam edemeyecek kadar yorulana kadar her hareketi tekrarlayarak yaklaşık üç set lunge ve curl hareketini tamamlıyor.

    Yaşlanan sporcunun rutini, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin kılavuzlarıyla uyumlu.

    YÜKSEK PROTEİNLİ DİYET

    Araştırmacılar ayrıca yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki Morgan'ın protein ağırlıklı bir diyet uyguladığını vurguluyor. Uzmanlar proteinin yaşlanan yetişkinlerin kronik hastalıklara yakalanmasını önlediğini vurguluyor.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: New York Post
    SporUzun YaşamAntrenman
    Haberler > Sağlık > Gençlere meydan okuyor: Yaşını duyan şaşkına dönüyor! İşte sırrı…
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