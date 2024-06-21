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Hemen ellerinize bakın! Tırnaktaki siyah lekeler tehlikeli durumun habercisi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hemen ellerinize bakın! Tırnaktaki siyah lekeler tehlikeli durumun habercisi

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, tırnak dibinde görülen siyah lekenin bir cilt kanseri öncüsü olabileceğini ve geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek bir tümöre dönüşebileceğini söyledi. Özden, tırnağında siyah leke bulunan kişilerin acilen doktora gitmeleri konusunda uyarı yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden, katıldığı bir kongrede dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özden, cilt kanserleri ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

“SİYAH LEKE, CİLT KANSERİ ÖNCÜSÜ OLABİLİR”

Tırnak diplerinde görülen lekelere de değinen Prof. Dr. Özden, “Tırnaklarda lekeler, daha doğrusu siyah çizgilenmeler cilt altı kanserinin bir bulgusu olabilir. Cilt kanseri erken müdahale edilirse hayat kurtaracak, yüzde 90 şifa sağlanacak, iyi huylu bir tedavi ile düzelebilecek tümörken, geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek, şiddetli ve agresif bir tümördür. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir” diye konuştu.

Cilt ve cilt altı kanserlerinde uygulanan tedavi ve tanı yöntemlerinde çok büyük yenilikler yaşandığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Özden, “Tekrar bir kez daha bu sene bu vesileyle sedef hastalarının ve alerjik egzaması olan hastaların tedavilerinde çok büyük gelişmeler olduğunu bilmelerini, bu konuda uzman merkezlere mutlaka başvurmaları konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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