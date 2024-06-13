Göğüs kanseri yaşı düştü! Doktorlar bile konduramıyor, geç teşhis ediliyor

İleri yaş hastalığı olarak bilindiği için genç hastaların belirtileri dikkate almaması yüzünden kanser vakaları geç teşhis ediliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Son yıllarda yapılan araştırmalar göğüs kanserinin giderek daha genç yaşlarda görüldüğünü ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık olarak her 6 ölümden biri, Türkiye’de ise her 5 ölümden biri kanser sebebiyle gerçekleşiyor.

Geçmiş yıllarda ileri yaş hastalığı olarak bilinen göğüs kanserinin genç kadınlarda da görülüyor olmasının çoğu zaman kanserin atlanmasına ve hastanın geç evrede yakalanmasına sebep olduğunu söyleyen uzmanlar “Özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türü olan göğüs kanseri tiplerinden ‘üçlü negatif göğüs kanseri’ genç kadınları hedef alıyor. Hızlı ilerliyor ve geç evrede yakalandığı için daha fazla ölüme sebep oluyor. Yakınlarında göğüs kanseri hikâyesi olanların mutlaka 10 yıl önce taramalara başlaması gerekir” uyarısında bulunuyor.

100 ERKEKTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Göğüs kanserinin “üçlü negatif” olarak adlandırılan türünün bütün göğüs kanseri vakalarının 10-15’ini oluşturduğunu söyleyen tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez “Göğüs kanseri 2020 yılından itibaren vaka sayıları açısından bakıldığında akciğer kanserini geride bırakarak tür olarak birinci sıraya yerleşti. Sadece kadınların değil, erkeklerin de problemi. 100 erkekten birinde görülüyor. Genç kadınları hedef alan üçlü negatif türü ise tedavi seçeneklerinin geç teşhis edilmesi ve tedavi seçeneklerinin sebebiyle daha fazla ölümle sonuçlanıyor. Bu kanser türünde ülkemizde geri ödemeye giren yeni bir tedavi hastaların seçeneklerini artırıyor” dedi.

DOKTORLAR BİLE KONDURAMIYOR

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından gerçekleştirilen “Üçlü Negatif Göğüs Kanserinde Hasta Yolculuğu” araştırmasının sonuçları, hastalığın geç teşhisinde ‘gençlerde göğüs kanseri görülmez’ düşüncesinin çok önemli bir yer tuttuğu ortaya çıktı.

Kanser hastalarıyla yüz yüze konuşularak yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren çalışmanın yürütücüsü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Sert “Teşhis alma süreci 6 ay süren 23 yaşındaki hastanın ifadesi şöyleydi: ‘Ultrasonla bakıldı ve bana bundan kötü bir şey çıkmayacak. Bu kesinlikle tümör gibi bir şey değil. Zaten yaşınız daha çok küçük dediler ama altı ay sonra kanser olduğumu öğrendim’. 35 yaşındaki ve teşhis alma süreci 1,5 yıl süren bir başka hasta ise ‘Doktoruma 10 ay kaybettim dediğimde, o kadar gençsin ki konduramadım. Keşke MR çektirseymişim demişti’ dedi. Bütün bu örnekler bir taraftan hasta ve hasta yakınlarının diğer taraftan ise hekimlerin genç kadınlarda göğüs kanseri olmayacağı yanlış bilgisine sahip olabileceğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN

Kanser tedavisinde yapılan en önemli hatalardan birinin de sosyal medyadaki kanser hastaları gruplarında yapılan paylaşımlardan etkilenmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlem Sönmez “Hastalara en önemli tavsiyem sosyal medyadan uzak durmaları. Çünkü hiç kimsenin kanseri bir diğerine benzemez. Hatta ikiz kardeşlerdeki kanser hastalığında bile tedavi birbirinden farklı olabilir. Bu sosyal medya gruplarında hastalar yaşadıkları sıkıntıları, kendilerine verilen tedavileri paylaşıyorlar. Gruplardan etkilenen hastalar da bana şu ilaç olmaz mı, bu ilaç olmaz mı diye bize geliyor. Ayrıca hastalar kişisel hesaplarından hastalık süreçlerini paylaşıyorlar. O Hastaların yaşadıkları sıkıntıları gören hastalar kendilerinin de onu yaşayacağını düşünerek boşuna tedaviyi ya hiç almıyorlar ya da yarıda kesiyorlar. Oysa tedavilere verilen cevap da herkeste farklı olabilir” değerlendirmesini yaptı.