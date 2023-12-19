Kabus geri döndü, vakalar patladı! Karaciğer nakline kadar götürebilir

19 Aralık 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:30

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kabus geri döndü, acil servislerde mantar zehirlenmesi vakaları artışa geçti. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya, son günlerde artan mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Dr. Halil Kaya, tüm zehirlenmeler arasında acil servise başvuruların yüzde 10'unun mantar zehirlenmelerinin oluşturduğunu söyledi.

ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Vakaların yüzde 70'inin 6 yaşın altındaki çocuklar olduğunu belirten Kaya, "Mantar zehirlenmeleri, çok basit şikayetten karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli gibi çok dramatik sonuçlara kadar gidebilen ciddi klinik tablolar meydana getirebilmektedir. Ayrıca böbrek yetmezliği şeklinde ciddi sonuçlara yol açabilmektedir" dedi.



Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya

'YILLARDIR YİYORUZ, BİR ŞEY OLMUYOR' DEMEYİN

Prof. Dr. Kaya, halk arasında "Yıllardır bu mantarı tüketiyoruz, hiçbirimize bir şey olmuyor" gibi bir yaklaşımın sakıncalarına dikkati çekti. "Biz mantarı ısıttık, pişirdik, dondurduk, bunun zehirliliği kalkmıştır" gibi bir yaklaşımın da doğru olmadığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Çünkü bunlar ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden toksinin etkisi ortadan kalkmamaktadır, buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca mantarın tipini, şeklini ne kadar iyi biliyorum desek de bu zehirlidir ya da bu zehirsizdir gibi bir değerlendirmemiz yok. Mantarların çoğu iyi huylu, sadece basit bulantı ve ishallerle geçiştirilebilecek sorunlara yol açtığı gibi amanita grubu dediğimiz mantar grubunda karaciğer yetmezliği özellikle karaciğer naklini gerektirecek düzeyde soruna yol açabilir."

MANTAR ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Kaya, bir kişi mantar yediğinde şikayetlerin erken veya geç başlaması çok önemli olduğunu belirti. İlk 2 saat içinde başlayan mantar zehirlenmeleriyle ilgili klinik tabloların nispeten daha iyi seyirli olduğuna değinen Kaya, "6 saatten sonra eğer kişide belirtiler ortaya çıkmaya başlıyorsa bu tür zehirlenmeler mantar zehirlenmesi açısından daha çok önem arz etmektedir. Buna da özelikle vatandaşlarımızın toplumumuzun dikkat etmesi gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Kaya, mantar zehirlenmesi nedeniyle özelikle bulantı, kusma ve ishal şikayetleri bulunanların mümkün olan en kısa sürede acil servislere başvurup uygun şekilde sıvı ve elektrolit tedavisi alması gerektiğini aktardı.