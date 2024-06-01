Karın ağrısı şikayetiyle geldi, şifayı Türkiye’de buldu! Yumurtalıklarındaki tümörden 5 yıl sonra kurtuldu

Kırgızistan’ın başkentinden Antalya’ya karın ağrısı şikayetiyle gelip yumurtalıklarında tümör tespit edilen Kırgız hasta, başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından yüzü gülen 71 yaşındaki Khaırrınısa Razıeva, “Gözümü kapadım ameliyata girdim, gözümü açtım odadayım. Hiçbir şey olmamış gibi hemen yürümeye başladım” dedi.

Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde yaşayan 71 yaşındaki Khaırrınısa Razıeva, yoğun karın ağrısı şikayetine ülkesinde çözüm bulmayınca sağlık turizminde başarılı operasyonlarıyla bilinen Antalya’ya geldi.

“GÖZÜMÜ KAPADIM AMELİYATA GİRDİM, GÖZÜMÜ AÇTIM ODADAYIM”

Antalya’ya gelininin tavsiyesi üzerine geldiğini ifade eden Khaırrınısa Razıeva, “Antalya’yı gelinim tavsiye etti. İlk olarak bir hastaneye gittik, faydasını göremedik. Bir arkadaşım Vitale hastanesini tavsiye etti. Sol tarafımda karın ağrım vardı, çok rahatsızdım, sonra film çekildiğinde “Rahim ve bağırsağın arasında irinde enfeksiyon olmuş, onu temizleyeceğiz” dediler. Tedaviyi Opr. Dr. Ali Fuat Şengör hocam yaptı, hiç hissetmedim. Gözümü kapadım ameliyata girdim, gözümü açtım odadayım. Hiçbir şey olmamış gibi hemen yürümeye başladım, hiç ameliyat olmamış gibi rahattım. Ameliyat o kadar güzel geçti ki, ameliyattan kalktım hemen yemek yemeye başladım. Kontrollerim devam ediyor, çok iyiyim” diye konuştu.

“BURANIN İKLİMİ GÜZEL, ŞEKERİM TANSİYONUM İYİ”

Khaırrınısa Razıeva, kontrolleri tamamlandıktan sonra 3 ay daha Antalya’da kalacağını, şehrin ikliminin sağlığına iyi geldiğini söyledi. Razıeva, ”Tedavim tamamlandıktan sonra 3 ay kalacağım ve dinleneceğim. Buranın iklimi çok güzel, şekerim tansiyonum iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Antalya’yı çok sevdim, evim gibi oldu. Türk hekimleri çok iyi, Ali Fuat hocanın elleri altın, çok minnettarım. Artık kim sorarsa ona bu hastaneyi ve Ali Fuat hocayı tavsiye edeceğim. ‘Böyle bir doktor ve hastane var, elleri altın mutlaka iyileştirecek’ diyeceğim” dedi.

5 YILDIR ŞİKAYET YAŞIYORDU

Kırgız hasta Khaırrınısa Razıeva’nın ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Ali Fuat Şengör, Kırgız hastanın yaklaşık 5 yıldır baş dönmesi, karın ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle mücadele ettiğini kaydetti. Şengör, “Hastamız, kilo kaybı, baş dönmesi, halsizlik şikayetiyle geldi, yaklaşık 5 yıldır bu şikayetleri çekiyormuş. Muayeneler neticesinde yumurtalıklarında bir tümör olduğunu tespit ettik, kapalı bir yöntemle cerrahi müdahalede bulunarak sağlığına kavuşturduk. Yaklaşık bir ay tedavi aşaması oldu, sonra medikal tedavi süreci devam etti. Sağlıklı bir şekilde memleketine göndereceğiz. Sadece 6 ayda bir yılda bir gerçekleşecek rutin kontrollerimiz olacak" ifadelerini kullandı.