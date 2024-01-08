Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi, yan etkisi çok daha az

8 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 10:56

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden bilim insanları bu yöntemi ‘moleküler kırıcı’ (MJH) olarak isimlendirdi. Yöntemin tümörleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılabileceği bildirildi.

Uzmanlar, söz konusu çalışmada, tıbbi görüntülemede kullanılanlara benzer bir siyanin boyası kullandı. Bu boya bir kanser hücresine bağlandı ve zarar vermeden derinlere nüfuz ederek bir kızılötesi ışık sayesinde aktif hale getirildi. Bu sinyallerin kanserli hücrede titreşime yol açarak ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanserli hücreleri yok ettiği bildirildi.

YAN ETKİLERİ DÜŞÜK

Çalışmanın başyazarı Ciceron Ayala Orozco, “Teknolojimiz kemoterapinin aksine daha düşük yan etkilere sahip olabilir” dedi ve bunun en çok katı tümörlere karşı etkili olacağını ekledi. Orozco ayrıca, “Molekül yalnızca yakın kızıl ötesi ışığın tümör bölgesine yönlendirildiği tümörleri yok eder. Bu nedenle, hasar tümör bölgesine seçici olabilir ve vücudun geri kalanını güvende tutabilir” şeklinde konuştu.

İLK SONUÇLAR UMUT VERİCİ

Çalışmanın insanlarda test edilmesine daha uzun bir süre olsa da, farelerde elde edilen ilk sonuçlar oldukça umut verici.

Rice Üniversitesi'nden James Tour, agresif bir deri kanseri olan melanomlu fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hayvanlardan yarısında kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini bildirdi.

Uzmanlar, testleri ve dozajları optimize edildiğinde, daha da büyük sonuçlar üretebileceklerine inanıyor. Ayrıca teknolojinin vücuttaki kanserli hücre kalıntılarının tespiti için de kullanılabilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.