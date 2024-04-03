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Haberler > Sağlık > Kız çocuklarında erkeklere göre 4 kat fazla görülüyor! Ameliyatla tedavisi mümkün

Kız çocuklarında erkeklere göre 4 kat fazla görülüyor! Ameliyatla tedavisi mümkün

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kız çocuklarında erkeklere göre 4 kat fazla görülüyor! Ameliyatla tedavisi mümkün

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

“Skolyoz, toplumda en çok 10-20 yaşları arasında görülür. Kız çocuklarında erkek çocuklarından dört kat daha fazla rastlanır” diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Argün, anne babaları bilgilendirdi.

“Skolyoz ne demek?” , “Skolyoz tehlikeli mi?” , “Skolyoz hastalığı nasıl düzelir?” gibi merak edilen soruların cevaplarını uzmanı açıkladı.

ÖNE DOĞRU OLAN KAMBURLUĞA DİKKAT

Skolyozun tanımını yapan Prof. Dr. Mahmut Argün, “Omurganın üç değişik düzlemdeki deformitelerine skolyoz diyoruz. Bu deformitelerden en belirgin olanı kişinin sağa ve sola doğru eğriliği olanıdır. Öne olan kamburluk veya arkaya olan belindeki çukurluk daha az göze batan deformitelerdir. Bir diğer deformitede omurgadaki sağa veya sola olan dönüklüktür” dedi.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Skolyoz’un kız çocukarında daha yaygın görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Argün, “Skolyozlu hastalarda eğriliğin açısı ölçüldükten sonra hastalar üç gruba ayrılır. Eğriliği 0 ile 20 derece olan hastalarda tedavi fizik tedavi rehabilitasyon programları ve takiptir. Eğriliği 20 ile 40 derece arasında olan hastalarda tedavi uygun korse uygulaması ve fizik tedavi rehabilitasyondur. Eğriliği 40 derece üzerinde olan hastalarda ise tedavi genellikle cerrahidir. Bu hastaların ameliyatında spinal enstrumanlar kullanılarak üç boyutlu düzeltme ile hastalar daha sağlıklı ve düzgün bir omurgaya sahip olabilirler” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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