Kokulu mumlardaki gizli tehlike! Korkunç zararları ortaya çıktı

2 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:24

Macaristan'daki Semmelweis Üniversitesi'nde halk sağlığı uzmanı olan Dr. Tamás Pándics'e göre, kokulu mumların sık kullanımı migren, gözlerde ve boğazda tahriş, solunum yolu hastalıkları riskinin artmasıyla bağlantılı.

Dr. Pándics, evlerin düzenli olarak havalandırılmasının yanı sıra, iç mekan hava kalitesini iyileştirmenin en iyi yolunun kullandığımız kimyasalların sayısını azaltmak olduğunu vurguladı.

KARACİĞERE YÜK BİNDİRİYOR

Uzmanlara göre, vücuda yabancı olan her madde kimyasal bir risk teşkil ediyor. Kanserojen olmasa da bu maddeler karaciğere ek bir yük bindiriyor.

Danimarka'da yaklaşık 60 evde yapılan bir araştırmada, iç mekandaki kirlilik parçacıklarının ana kaynağının kokulu ve yanan mumlar olduğunu ortaya koydu.

ZEHİRLİ GAZLAR ORTAYA ÇIKARIYOR

Birleşik Krallık'ta bakanlığın hava kalitesi uzman grubu, mumların yakılmasının formaldehit (zehirli bir gaz) ve kirlilik partikülleri ürettiğini, ayrıca kokulu mumlar tarafından başka bileşiklerin de salındığını belirtti.

Dr. Pándics'e göre evimize soktuğumuz her kimyasal, iç ortamın neden olduğu sağlık risklerine katkıda bulunuyor. Kokulu mumlar ve ev kokuları tek seferde sadece az miktarda partikül üretse de, bunlar düzenli veya sürekli kullanımda artıyor.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ ANA NEDENİ

Bazı uzmanlar, aynı anda birden fazla koku kullanmanın, astım ve kronik solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere mevcut rahatsızlıkları olan kişilerin sağlığını kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor.

Bazı kişiler ise esansiyel yağların kullanılmasını öneriyor, ancak bunların da karaciğer ve metabolik sistem üzerinde yük oluşturduğu söyleniyor.

Uzmanlar ayrıca mobilya, halı ve döşemeler temizliğinde kullanılan temizlik ve cilalama ürünlerinin yanı sıra kişisel bakımda kullanılan parfüm, deodorant ve saç şekillendirici ürünlerin de içerdiği konusunda uyarıyor. Çünkü ev ve kişisel bakım ürünlerindeki birçok koku, formaldehit gibi kimyasallar içeriyor ve iç mekan havasıyla reaksiyona girerek sağlığa zarar veriyor.