Kontrol edilemeyen tansiyonu olan hasta sağlığına kavuştu

Kontrol edilemeyen tansiyon sorunuyla hastaneye başvuran hastaya ‘feokromositama’ teşhisi kondu. Değerlendirme sonrasında, nadir bir hormon bozukluğu nedeni olan böbrek üstü bezi tümörü saptandı. Hasta yapılan operasyonla tansiyon ilaçlarına gerek kalmayacak şekilde sağlığına kavuştu.

Nadir bir hormon bozukluğu nedeni olan böbrek üstü bezi tümörü, “Laporoskopik” kapalı yöntem ile ana toplardamar üzerinden başarıyla çıkartılarak hastanın tansiyon problemine kalıcı çözüm sağlandı.

Kontrol edilemeyen tansiyon sorunuyla başvuran hasta, sağlık ekibinin değerlendirmesi sonucunda, nadir görülen "Feokromositama" hastalığı tanısı aldı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Soydinç, Endokrin Bölümü Uzm. Dr. Ümit Çınkır ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner ve Prof.Dr. Tahir Özer'in koordinasyonuyla etkili bir tedavi planı oluşturuldu.

TANSİYON PROBLEMİNE KALICI ÇÖZÜM

Kardiyoloji, Endokrin ve Genel Cerrahi uzmanlarının iş birliğiyle yapılan ameliyat öncesi detaylı değerlendirme sonrasında, nadir bir hormon bozukluğu nedeni olan böbrek üstü bezi tümörü, “Laporoskopik” kapalı yöntem ile ana toplardamar üzerinden başarıyla çıkartılarak hastanın tansiyon problemine kalıcı çözüm sağlandı.

TANSİYON İLAÇLARINA GEREK KALMADI

Bu ameliyat sayesinde daha önce kontrol edilemeyen tansiyonu olan hastaya ameliyat sonrası tansiyon ilaçlarına gerek kalmayacak şekilde sağlığına kavuştu. Vücuttan yaklaşık 1cm’lik 4 küçük kesi vasıtasıyla gerçekleştirilen minimal invaziv cerrahi hastanın ameliyat sonrası sıfıra yakın ağrı ile çok hızlı bir şekilde iyileşmesi ve günlük hayatına dönmesine imkan tanıyor.

Prof. Dr. Ekber Şahin, “Koordineli ve multidisipliner bir yaklaşımla hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sağlıkta tüm modern teknolojileri kullanarak hizmet sunmak temel ilkemizdir” dedi.