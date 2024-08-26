Maymun çiçeği virüsünde çarpıcı detay! Vakaların birçoğu çocuk

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uluslararası acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsünde mevcut vakaların çoğunun çocuk olması dikkat çekti.

Maymun çiçeği virüsü dünyada yeni bir pandemi korkusu oluştururken etkisini de gün geçtikçe arttırmakta. DSÖ'nün uluslararası acil durum ilan ettiği salgın birçok ülkede görülmeye başlandı.

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VAKALARIN ÇOĞU ÇOCUK!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre virüsün sıklıkla görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 450'den fazla can kaybı oldu.

Ülkenin doğusundaki tedavi merkezlerine yaptığı ziyaretlerde, ölümcül olabilen hastalıktan en çok çocukların etkilendiğini tespit edildi.

VİRÜSÜN TÜRÜ BÖLGEDE YAYILIYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, çeşitli isyancı grupların bölgede faaliyet göstermesi nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca kişi için birçok kamp bulunuyor.

İnsanlar genellikle derme çatma yapılarda kalabalık bir şekilde ve iyi hijyen olmadan kötü koşullarda yaşıyor. Bunlar mpox'un yaygınlaşması için uygun ortam oluşturuyor.

Ülkenin doğusundaki salgın, Clade 1b adı verilen yeni bir mpox türüne ait ve şu anda komşu ülkelere de yayılmış durumda.

Virüsün merkez üssü olmasına rağmen ülkede herhangi bir aşı bulunmuyor.