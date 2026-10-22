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Sağlık

Menopozda üç vitamin yeterli! Kusursuz yaşlanmanın şifresi: D3-K2, Omega-3 ve Magnezyum

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Menopozda üç vitamin yeterli! Kusursuz yaşlanmanın şifresi: D3-K2, Omega-3 ve Magnezyum
Başlık ResmiMenopozda üç vitamin yeterli! Kusursuz yaşlanmanın şifresi: D3-K2, Omega-3 ve Magnezyum

Menopoz döneminde kontrolsüz takviye kullanımına karşı uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalçın Bahat, çok sayıda ürün tüketmenin gereksiz olduğunu belirterek D3-K2, Omega-3 ve magnezyuma dikkat çekti. Bahat, bilinçsiz ürün kullanımının risklerine karşı güvenilirlik ve içerik kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalçın Bahat, menopoz sürecinde yaşanan kafa karışıklıklarına ve kontrolsüz takviye kullanımına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Günümüz gıdalarının besleyici değerinin düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Bahat “Ancak bu durum günde 15-16 tane takviye almayı gerektirmez; bu tam bir sömürüdür. Menopozda hem kaliteli yaşlanmak hem de vücudun temel ihtiyacını karşılamak için 3 ana takviye yeterlidir: D3-K2 vitamini, Omega-3 ve Magnezyum” dedi.

Menopozda üç vitamin yeterli! Kusursuz yaşlanmanın şifresi: D3-K2, Omega-3 ve Magnezyum
Başlık ResmiMenopozda üç vitamin yeterli! Kusursuz yaşlanmanın şifresi: D3-K2, Omega-3 ve Magnezyum

D VİTAMİNİMİZ EKSİK

Türkiye’nin D vitamini eksikliğinde ilk sıralarda yer aldığını belirten Prof. Dr. Bahat, kemik ve damar sağlığı için D3’ün mutlaka K2 vitamini ile dönüşümlü kullanılması gerektiğini söyledi.

Şehir hayatındaki yüksek kortizol ve stres yüküne karşı hücresel düzeyde koruma sağlayan magnezyum ile kalp-damar sağlığının anahtarı Omega-3’ün hayat kalitesini doğrudan artırdığını ifade etti.

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Piyasada içi boş ve bilinçsiz kombine edilmiş çok sayıda ürün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bahat “Özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi birbirinin emilimini engelleyen vitaminler bir arada alınmamalı, ürünlerde mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı güvenilir sertifikalar aranmalıdır” uyarısında bulundu.

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