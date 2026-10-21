Türkiye’de her 5 kişiden birinin kâbusu olan baş ağrıları, mevsim geçişleriyle birlikte yine pik yaptı. Ancak uzmanlar uyarıyor: Karanlık odaya çekilip ağrı kesicilere sarılan milyonlarca kişi aslında migren hastası olmayabilir! Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, baş ağrısının arkasındaki gizli "tetikçileri" ve ameliyatsız çözen iğne çözümlerini anlattı. İşte o ezber bozan detaylar...

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Mevsim değişiyor, havalar bir soğuyup bir ısınıyor; tam da bu günlerde sokakta, işte veya evde etrafımızda başını tutan insan sayısı katlanarak artıyor. Çoğumuz hafif bir sızıda bile "Yine migrenim tuttu" diyerek kulaktan dolma ilaçlara veya geleneksel yöntemlere sarılıyoruz. Ancak işin aslı bambaşka olabilir!

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini pençesine alan baş ağrıları hakkında ezber bozan açıklamalarda bulunan Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, her baş ağrısının migren olmadığını belirterek hastaların yıllarca yanlış tedaviyle zaman ve sağlık kaybettiğini söyledi.

Migrenim var deyip geçmeyin: Başınızı ağrıtan şey çok başka bir şey olabilir!

MİGREN Mİ, YOKSA BAŞKA BİR TEHLİKE Mİ? "7 ALTIN SİNYAL"

Prof. Dr. Gül’e göre, başınızdaki ağrıyı doğru tanımlamak tedavinin yarısını oluşturuyor. Eğer ağrınız aşağıdaki 7 belirtiyi aynı anda veriyorsa, vücudunuz size açıkça "migren" sinyali gönderiyor demektir:

1. Süresi Saatleri Aşıyor: 4 ila 72 saat arasında kesintisiz devam ediyorsa,

2. Tek Taraflı Vuruyor: Başınızın sadece sağ veya sol tarafında yoğunlaşıyorsa,

3. İçeride Bir "Nabız" Var Gibi: Ağrı zonklayıcı bir karakterdeyse,

4. Hayatı Durduruyor: Rutin işlerinizi yapamayacak kadar şiddetleniyorsa,

5. Eğilip Kalktıkça Şiddetleniyor: Merdiven çıkmak veya hareket etmek ağrıyı artırıyorsa,

6. Mideyi De Vuruyor: Baş ağrısına bulantı ve kusma eşlik ediyorsa,

7. Dünyaya Kapıları Kapatma İsteği: Işık, yüksek ses ve kokular tahammül edilemez hale geliyorsa.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül

DİKKAT: YEDİKLERİNİZ BAŞINIZI DÖNDÜREBİLİR!

Çikolata, alkol, mayalı gıdalar, paketli işlenmiş ürünler, deniz ürünleri ve hatta sağlıklı sandığımız turunçgiller... Prof. Dr. Hakan Levent Gül, bu besinlerin migren ataklarını gizlice tetikleyen ana faktörler arasında olduğunu hatırlatıyor.

AYDA 15 GÜNDEN FAZLA AĞRIYORSA DİKKAT: KRONİKLEŞMİŞ OLABİLİR!

Pek çok hastanın "nasıl olsa geçer" diyerek doktora gitmeyi ertelediğini vurgulayan Prof. Dr. Gül, 3 aydan uzun bir süredir ayda en az 15 gün baş ağrısı çekenlerin ve bu ağrıların en az 8 gününde migren belirtisi yaşayanların acilen nöroloji uzmanına başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca sanılanın aksine migren hastalarının büyük çoğunluğunda görme bozukluğu (aura) yaşanmadığını belirten Gül; ilk kez ortaya çıkan ani görme/konuşma bozukluklarının veya vücutta tek taraflı güçsüzlüklerin kesinlikle sadece migrene bağlanmaması ve vakit kaybetmeden acil servise gidilmesi gerektiğini söyledi.

İLAÇSIZ VE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM: "SİNİR BLOKAJI"

İşte bu haberin migren hastalarını en çok heyecanlandıracak kısmı! "Ben her gün ilaç mı içeceğim?" diyenler için modern tıbbın sunduğu girişimsel yöntemler ağrıyı kaynağında kesiyor.

İlaçların yetersiz kaldığı veya yan etki yaptığı durumlarda Botoks uygulamalarının yanı sıra nörolojide devrim yapan iki özel yöntem öne çıkıyor:

1. GON Blokajı (Başın Arka Bölgesine Nokta Atışı)

Başın arka kısmında yer alan büyük oksipital sinir çevresine uygulanan özel bir lokal anesteziktir. Ağrı iletimini doğrudan engelleyen bu işlem, klinikte dakikalar içinde uygulanıyor ve hasta hemen günlük yaşamına dönebiliyor.

2. SPG Blokajı (Burun İçinden Ağrı Kesici Müdahale)

Özellikle dirençli ve yüz bölgesine yayılan baş ağrılarında kullanılan bu yöntemde; burun içinden özel mikro araçlarla girilerek sfenopalatin ganglion bölgesine ulaşılıyor ve nokta atışı lokal anestezi yapılıyor.

Migrenim var deyip geçmeyin: Başınızı ağrıtan şey çok başka bir şey olabilir!

"BAŞ AĞRISI SİZİN KADERİNİZ DEĞİL!"

Prof. Dr. Hakan Levent Gül, doğru tanı konulduğunda ve kişiye özel (ilaç, botoks veya sinir blokajı) bir yol haritası çizildiğinde, en şiddetli kronik ağrıların bile kontrol altına alınabileceğini belirterek hastaları bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaya çağırdı.

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