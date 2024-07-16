Ne doktor ne hemşire... 'Bilirkişi' konu komşu! Doğru ilaç kullanımında karnemiz zayıf

Son dönemde vatandaşlar arasında hastalığına uygun olup olmadığını bilmeden, bilinçsiz ilaç kullanımı yaygınlaştı. Evlerde kutusu hiç açılmayan, tarihi geçmiş çok sayıda ilaç çöpe gidiyor...

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Kontrolsüz ilaç kullanımı yüzünden her yıl milyonlarca ilacın çöpe gittiğini belirten Türkiye Sağlık Vakfının yaptığı araştırmada akılcı ilaç kullanımı konusunda Türk halkının karnesinin zayıf olduğunu belirledi.

Araştırmada vatandaşların yüzde 60’ının sağlık sistemi içinde ilaca erişim sıkıntısı yaşamadığı belirtildi. Ancak bunların yüzde 53,2’si tedavileri sırasında gereksiz ilaç yazıldığı görüşünde.

EVLERDE ZAMANI DOLMUŞ İLAÇ VAR

Ankete katılanların yüzde 67,7’sinin tedavi sonrası ilaçlarını ecza dolabında sakladığı, yüzde 5,1’inin ise çöpe attığı, katılımcıların yüzde 94’ünün evlerinde en az bir kutu zamanı dolmuş ilaç bulundurduğu tespit edildi. Ayrıca son iki yıl içinde reçetelendirilen en az bir ilacı hiç kullanmayanların oranı da yüzde 63,3.

Ecza dolaplarında saklanan ilaçların tutarı ise milyonlarca lirayı buluyor. Katılımcıların yüzde 37,8’i ecza dolaplarındaki ilaçların bedelinin 100-500 lira, yüzde 27,1’i 500-1.000 lira, yüzde 10,5’i ise 1.000 lira ve üstünde olduğunu belirtti. Ecza dolaplarında saklanan ilaçların başında da antibiyotikler geliyor.

Araştırmaya göre Türk halkı ilaç kullanımıyla ilgili de yeterli bilince sahip değil. Herhangi bir rahatsızlığında reklam, arkadaş, dost ve akraba tavsiyesine uyarak ilaç kullananların oranı ise yüzde 86,1’e ulaşmış durumda.