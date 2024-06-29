Uzmanlar uyarıyor! Kalp hastalarının ilaçları yeniden ayarlanmalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, aşırı sıcak havalarda ilaç kullanan ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların hekimlerine danışarak ilaç kullanım dozlarını yeniden ayarlaması gerektiği uyarısında bulundu.

En çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttı

En çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttı

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA- Yaz aylarında kronik hastalıkları olanların yeterli sıvı almaya dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Oto, "Hastalarımızın bir bölümü birden çok ilaç kullanıyor. Tansiyon düşürücü, idrar söktürücü ilaçlar alıyor. Dolayısıyla bu kişiler aşırı sıcağa maruz kalıp sıvı kayıpları yaşarsa, o zaman tansiyon düşmesi ve böbreklerin iyi beslenmemesine bağlı böbrek yetersizlikleri gibi problemler ortaya çıkabilir. Tansiyon düşmesi özellikle ileri yaştaki hastalarda beyin dolaşımını bozar. Bundan dolayı, aşırı sıcaklarda bu ilaçları kullanan hastalar hekimleriyle ilaç kullanım dozlarını tekrar görüşmeli" ifadelerini kullandı.