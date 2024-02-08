Okullar açıldı, vakalar arttı! Çocuklarda adenovirüse dikkat edin!

Okulların açılmasının ardından adenovirüs vakaları giderek arttı. Uzmanlar çocuklarda sıklıkla görülen salgına karşı uyardı.

ESMA ALTIN’IN HABERİ - Gözleri etkileyen bir virüs türü olan adenovirüsün okul çocukları arasında görülme sıklığının arttığını söyleyen Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Seda Çevik Kaya “Çocuklar okulda oyun oynarken birbiriyle yakın temas hâlinde. El hijyenine de çok dikkat edilmiyor. Eğer hasta bir çocuk varsa diğerlerine hızlıca bulaşabiliyor. Gözlerde yanma ve batma şikayetleri belirirken, ağılıyormuş gibi sulanma, akıntı meydana geliyor” dedi.

ADENOVİRÜS'ÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hasta kişinin virüsü tüm aile bireylerine bulaştırabildiğini belirten Dr. Kaya “Adenovirüs erişkinlerde korneayı tutabiliyor. Bu da gözde leke oluşumuna yol açıyor. Hastanın çok yanma batması oluyor. Ağlıyormuş gibi göz akıntısı oluyor. Gerekli gördüklerimize damla başlıyoruz. Ancak doktor kontrolünün dışında bilinçsiz ilaç kullanımı korneada incelmeye hatta körlüğe kadar götürebiliyor” ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER NELER?

Alınması gereken tedbirleri sıralayan Dr. Kaya “Yetişkinlerde hastalık sırasında lens kullanımına ara verilmeli, makyaj yapılmamalı, bulaşı azaltmak için el hijyenine dikkat edilmeli, yüz havlusu ortak kullanılmamalı, hasta çocuğun yastık kılıfı sık sık değiştirilmeli” diye anlattı.