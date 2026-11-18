Bilim adamları, saç dökülmesine karşı umut vadeden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Çin'de yürütülen araştırmada, özel olarak tasarlanan biyoelektronik tarak sayesinde kel farelerde yalnızca 28 gün içerisinde yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı sağlandı. Deneysel aşamadaki yöntemin, mevcut tedavilere kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiği belirtilirken, insanlarda uygulanabilirliği konusunda ise araştırmaların sürmesi gerekiyor.

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Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Beihang Üniversitesi'nden araştırmacılar, saç dökülmesi sorununa alternatif bir çözüm geliştirmek amacıyla dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. The Independent’te yer alan habere göre; araştırma ekibi tarafından tasarlanan ve "Detangle" adı verilen biyoelektronik tarak, laboratuvar ortamında saçları dökülen fareler üzerinde test edildi.

SAÇ KÖKLERİNİ DERİNDEN UYARIYOR

Özel bir tasarıma sahip olan Detangle, fiziksel uyarımı moleküler düzeyde ilaç aktarımıyla bir araya getiriyor. Farklı uzunluklarda ve dönüşümlü biçimde yerleştirilen tarak dişleri, saç derisini nazikçe kaldırarak darbeli elektrik alanları oluşturuyor. Bu sayede elektrik alanının, geleneksel yöntemlere kıyasla saç köklerinin yaklaşık 9 kat daha derinine ulaşabildiği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, geliştirilen sistemin saç köklerini daha derin seviyede uyararak yeniden saç oluşumunu desteklemeyi hedeflediğini belirtiyor. Böylece hem fiziksel temasın hem de elektriksel uyarımın bir arada kullanıldığı yeni bir tedavi yaklaşımı ortaya konuluyor.

Saç çıkartan tarak geliştirildi! 28 günde yüzde 97,85 başarı sağladı

28 GÜNDE YÜZDE 97,85 ORANINDA BAŞARI

Deney kapsamında farelere üç günde bir uygulanan biyoelektronik tarak, 28 gün boyunca test edildi. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, tedavi uygulanan farelerde yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı gerçekleştiğini ortaya koydu.

Standart ilaç tedavileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar veren yöntem, saç dökülmesi ve kellik sorununa yönelik yeni tedavi seçenekleri açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak araştırmanın henüz deneysel aşamada olması, elde edilen sonuçların doğrudan insanlar için geçerli kabul edilemeyeceği anlamına geliyor.

İNSANLARDA DA AYNI ETKİYİ GÖSTERECEK Mİ?

Fareler üzerinde elde edilen yüksek başarı oranı heyecan oluştursa da yöntemin insanlar üzerinde de aynı sonucu verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, farelerin deri yapısının insan kafa derisinden farklı olması. İnsanlarda saç köklerine ulaşmak ve elektriksel uyarımı aynı etkinlikle gerçekleştirmek daha karmaşık olabilir.

Öte yandan deneyde farelerdeki kellik durumunun laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulması da sonuçların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. İnsanlarda saç dökülmesine genetik faktörler, hormonal değişimler ve çeşitli sağlık sorunları gibi pek çok farklı etken neden olabiliyor.

Saç çıkartan tarak geliştirildi! 28 günde yüzde 97,85 başarı sağladı

Bu nedenle Detangle isimli biyoelektronik tarağın insanlarda güvenli ve etkili bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor. Yöntemin klinik çalışmalardan başarıyla geçmesi halinde saç dökülmesine karşı yeni bir tedavi seçeneğinin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

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