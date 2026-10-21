Sinsi tehlike bacaklarda başlıyor! Şişlik ve ağrıyı sakın ihmal etmeyin

Bacak toplardamarlarında oluşan kan pıhtıları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı ve kızarıklığın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ani nefes darlığı ve göğüs ağrısının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, derin ventrombozunun belirtilerinin erken fark edilmesinin önemine dikkat çekerek, bacaklardaki ani değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

BACAKTA ŞİŞLİK VE AĞRI EN ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle tek bacakta aniden ortaya çıkan ve nedeni açıklanamayan şişlik ile ağrının dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu belirtilerin yalnızca kas yorgunluğuna veya günlük hareketlere bağlanmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şikâyetlerde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

"UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAK RİSKİ ARTIRABİLİR"

Derin ventrombozu gelişiminde çeşitli risk faktörlerinin etkili olabildiğini belirten Prof. Dr. Celkan, uzun süre hareketsiz kalmanın, büyük cerrahi operasyonların, hastanede yatışın, bazı kanser türlerinin, gebeliğin ve doğum sonrası dönemin pıhtı oluşumu riskini artırabileceğine dikkat çekti. Daha önce pıhtı geçirmiş olmak ve bazı kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları da risk faktörleri arasında yer alıyor.

Özellikle uzun süreli yolculuklarda ve masa başında çalışırken mümkün olduğunca hareket etmenin, yeterli sıvı tüketmenin ve kişisel risk faktörlerinin farkında olmanın önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, pıhtı önleyici ilaçların ise yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini ifade etti.

"ANİ NEFES DARLIĞI VE GÖĞÜS AĞRISINDA ACİL MÜDAHALE GEREKEBİLİR"

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti. Bu belirtilerin acil değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

ERKEN TANI VE DOĞRU TEDAVİ ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacakta aniden gelişen şişlik ve ağrının erken değerlendirilmesinin olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli belirtileri ihmal etmemesi ve sağlık kontrollerini geciktirmemesi gerektiğini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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