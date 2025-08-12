Tavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir

ZİYNETİ KOCABIYIK - Retina hücrelerinin zamanla bozulması sonucu oluşan tavuk karası hastalığının gece körlüğü ve görme alanının daralması ile belirti verdiğini söyleyen Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezinden Prof. Dr. Sinan Emre açıklamalarda bulundu:

“Tavukkarası, günümüzde kesin olarak tedavi edilebilen bir hastalık değil. Ancak, kök hücre tedavisi sayesinde hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve bazı görsel fonksiyonlar korunabiliyor. Bu da hastaların günlük hayat kalitelerini önemli ölçüde iyileşmeler sağlıyor. Tavukkarası hastalarının zorlandığı durumlardan biri olan karanlık ortamlarda görme sorunu, kök hücre tedavisiyle kısmen hafifletilebilir. Tedavi sonrasında hastalar karanlığa daha kolay adapte olabilir ve gece görüş performanslarında artış gözlemlenebilir. Kök hücre tedavisi her hasta için uygun olmayabilir ancak özellikle erken evrede başlanan tedavilerde başarı oranı daha yüksektir”