Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Tavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir

Tavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir
Genetik Hastalık, Kök Hücre Tedavisi, Görme Kaybı, Göz Sağlığı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk arasında “tavukkarası” olarak bilinen genetik hastalıkla ilgili son yıllarda yapılan kök hücre temelli tedavi çalışmaları, umut verici sonuçlar ortaya koyuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Retina hücrelerinin zamanla bozulması sonucu oluşan tavuk karası hastalığının gece körlüğü ve görme alanının daralması ile belirti verdiğini söyleyen Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezinden Prof. Dr. Sinan Emre açıklamalarda bulundu: 

Tavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir - 1. Resim

“Tavukkarası, günümüzde kesin olarak tedavi edilebilen bir hastalık değil. Ancak, kök hücre tedavisi sayesinde hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve bazı görsel fonksiyonlar korunabiliyor. Bu da hastaların günlük hayat kalitelerini önemli ölçüde iyileşmeler sağlıyor. Tavukkarası hastalarının zorlandığı durumlardan biri olan karanlık ortamlarda görme sorunu, kök hücre tedavisiyle kısmen hafifletilebilir. Tedavi sonrasında hastalar karanlığa daha kolay adapte olabilir ve gece görüş performanslarında artış gözlemlenebilir. Kök hücre tedavisi her hasta için uygun olmayabilir ancak özellikle erken evrede başlanan tedavilerde başarı oranı daha yüksektir”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üniversite öğrencisi araç tutmasını engelleyen cihaz geliştirdi!Stevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Stevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındı - SağlıkStevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındıÜniversite öğrencisi araç tutmasını engelleyen cihaz geliştirdi! - SağlıkÜniversite öğrencisi araç tutmasını engelleyen cihaz geliştirdi!Yol değil ekran tutuyor! Seyahatlerin kabusu: Hareket hastalığı - SağlıkYol değil ekran tutuyor! Seyahatlerin kabusu: Hareket hastalığıDüğüne 3 gün kala dehşeti yaşadılar! Patlamada kapanan elleri 3 yıl sonra yeniden kavuştu - SağlıkElleri 3 yıl sonra yeniden kavuştuSosyal medyada gizlilik ihlali alarmı! Takipçi artırmak için hasta sırları açıklanıyor - SağlıkSosyal medyada gizlilik ihlali alarmı! Takipçi için...Estetik ameliyat akımlarında son nokta! Yapay gamze çılgınlığı - SağlıkEstetik ameliyat akımlarında son nokta!
Sonraki Haber Yükleniyor...