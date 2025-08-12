Üniversite öğrencisi araç tutmasını engelleyen cihaz geliştirdi!

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çocukluğundan itibaren araç tutması yüzünden bütün seyahatleri kâbusa dönen endüstriyel tasarım öğrencisi, yolculuklarda mide bulantısını giderecek cihaz keşfetti. İlaçsız, kimyasal işlem içermeyen ve doğrudan denge merkezine etki eden bir cihaz geliştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Derya Üzümoğlu, hem kendi derdine hem de kendisi gibi “o mide bulantısı yine gelecek mi?” diye her yolculuk öncesinde stres yaşayanların seyahat problemine çare buldu.

KENDİ DERDİNE KENDİSİ DERMAN OLDU

İzmir’de yaşayan Derya Üzümoğlu, üniversitede çok istediği endüstri mühendisliği için İstanbul Bilgi Üniversitesini kazanınca hem mutluluğu hem de endişeyi bir arada yaşadı. Çünkü İstanbul’da okurken sık sık ailesini görmek için İzmir’e seyahat etmesi gerekiyordu.

Ancak o bir “Hareket hastasıydı” (taşıt tutması)... Değil şehirler arası, bazen şehir içinde bile otobüse/otomobile bindiğinde mide bulantısı, baş dönmesi ve soğuk soğuk terliyordu. Yolculukları kâbusa dönse de kanser atlatan annesinin yanında olmak için sık sık İzmir’e gidip geliyordu. Bir endüstriyel tasarım öğrencisi olarak bu dertten muzdarip olan herkesin derdine çare olabilecek bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı.

Üzümoğlu “Piyasada bu problem için kullanılan bulantı önleyici ve uyku hapı gibi ilaç çözümleri mevcut. Ayrıca taşıt tutması için geliştirilmiş ilaçlar, tene yapıştırılan bantlar da var. Fakat bunlar kimyasal çözüm örnekleri. Ben bu probleme hap yutmaktan veya uyumaktan çok daha farklı bir çözüm getirmek istedim. Bir de taşıt tutması ile migren çok karıştırılıyor dolayısıyla migren için üretilen çözümler varken taşıt tutması geri planda kalıyor. Benim projemin farkı ise tamamen bu konuya spesifik, insan anatomisini gözeterek vücutta problemin kaynaklandığı yerlere doğrudan uyarım göndererek kimyasal madde kullanmadan ilaçsız şekilde bu probleme çözüm getirmek istedim” diye konuştu.

Üniversiteden bu yıl mezun olan Üzümoğlu, bitirme projesi olarak yaptığı cihazın henüz prototip formatında olduğunu belirterek, cihazın çalışmasını şöyle anlattı: Beyne tutarlı hareket sinyalleri göndermek için başın arkasındaki alana ve kulak kemiğinin üstüne kullanıcının ayarlayabileceği şekilde senkronize titreşimler verilerek (her iki alan için farklı frekanslarda) oksipital ve vestibüler alan uyarılıyor ve kişide yolculuk sırasında yaşanabilecek bulantı, baş dönmesi gibi belirtiler minimum seviye indiriliyor. Yoğun semptomlarda ise kullanıcının erişebileceği mobil uygulamada bulunan ve vestibüler sisteme gönderilen titreşimler ile senkronize çalışan simülasyon videoları ile görsel ve dengesel algı arasında senkronizasyon sağlanması sonucu kullanıcının rahatlaması sağlanıyor.