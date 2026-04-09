Türk bilim adamları geliştirdi: Antibiyotiği ışık saçan bakteriler seçecek
Acıbadem Üniversitesi araştırmacıları, hastadaki bakterinin hangi antibiyotiğe duyarlı olduğunu 1,5 saatte belirleyebilen “Hızlı Antibiyotik Duyarlılık Testi”ni geliştirdi. Böylece antibiyotik direnciyle mücadelede kritik bir adım atılmış oldu.
- Test, antibiyotiğin etkisiyle ölen bakterilerin özel bir boya sayesinde ışık vermesi prensibiyle çalışıyor.
- Geliştirilen test, normalde bir gün süren antibiyotik duyarlılık belirleme sürecini 15-90 dakikaya indiriyor.
- Bu test, enfeksiyon tedavisinde doğru antibiyotiğin hızlı belirlenmesini sağlayarak hastaların tedavisinin gecikmesini ve bakterilerin direnç geliştirmesini önlemeyi hedefliyor.
- Her yıl yaklaşık 1,27 milyon insanın doğrudan antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
- Laboratuvar çalışmaları tamamlanan testin yakın zamanda sağlık sisteminde kullanıma girmesi hedefleniyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Antibiyotik direncine çözüm Türkiye’den geldi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge Can’ın kurucusu olduğu ve Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezinde geliştirilen “Hızlı Antibiyotik Duyarlılık Testi”, hastadaki bakterinin hangi antibiyotiğe duyarlı olduğunu çok kısa sürede belirleyebiliyor.
Testte, antibiyotiğin etkisiyle ölen bakteriler özel bir boya sayesinde ışık veriyor; böylece hangi antibiyotiğin işe yaradığı hızlı ve net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu hızlı antibiyotik duyarlılık testi sayesinde, normalde bir gün sürebilen antibiyotik duyarlılık belirleme süreci 15-90 dakikaya indirilebiliyor.
1 GÜNLÜK SÜRE 1,5 SAATE İNİYOR
Antibiyotik direncinin önemli bir problem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, her yıl yaklaşık 1,27 milyon insanın doğrudan antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek “Sorunun temel nedenlerinden biri enfeksiyon tedavisinde çoğu zaman doğru antibiyotiğin hemen belirlenememesi ve hastalara geniş spektrumlu ilaçların deneme-yanılma yöntemiyle verilmesi. Bu yaklaşım, hem hastanın tedavisinin gecikmesine hem de bakterilerin zamanla ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açabiliyor. Geliştirdiğimiz test 1 günlük süreyi 1,5 saate indiriyor” dedi.
Laboratuvar çalışmaları tamamlanan testin yakın zamanda sağlık sisteminde kullanıma girmesi hedefleniyor.