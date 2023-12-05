Türk kahvesi filtre kahveden daha az kafein içeriyor

5 Aralık 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:05

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kahve içme alışkanlığı ve kahve tüketimine dair uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE KAHVE TÜKETİMİNDE 107. SIRADA

Kahve bitkisinin tropikal iklim bölgelerinde yüksek rakımlarda yetişen çok yıllık bir ağaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. M. Emel Alphan, kahvenin dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olduğunu ifade etti. Kahve tüketiminin ülkemizde de arttığını kaydeden Prof. Dr. M. Emel Alphan, “Türkiye'nin kahve ithalatı 2016-2020 döneminde yüzde 44 artarak 891 milyon 252 bin dolar seviyesine çıktı. Son verilere göre, dünyada en çok kahve tüketen ülke Finlandiya ve Norveç. Türkiye kahve tüketiminde dünyada 107’nci sırada yer alıyor. Finlandiya’da yılda kişi başına 12 kilograma kahve tüketilirken Türkiye’de yılda kişi başı 0,4 kilogram tüketiliyor” diye konuştu.

GEBELERDE KAFEİN SINIRLANDIRILMALI

Kafeinin idrar söktürücü, kas ve sinirleri uyarıcı, mide salgısını uyarıcı ve metabolik hızı arttırıcı etki yaptığını kaydeden Prof. Dr. M. Emel Alphan, “Çay ve kahvedeki alkaloid’lerin, böbreklerden elektrolit emilimini engelleyerek idrar atımını arttırdıkları belirtilmiştir. Tanenler ise bağırsak hareketlerini azaltarak, bağırsaklardan su kaybını önlerler. Ayrıca çay ve kahvede potasyum yoğun olarak bulunduğundan, ishalde su kaybının yerine konulmasında yardımcı olur. Bir bardak çay, 20-30 mg potasyum sağlar. İshal tedavisinde kullanılan sıvının hazırlanmasında, çayın tercih edilmesinin nedeni budur. Kafeinin uyarıcı etkisinden başka, kişisel özelliklere bağlı olarak, uykusuzluk, sık idrara çıkma, mide rahatsızlıkları, sinirlilik gibi yan etkileri de vardır. Gebe kadınların, kafeinli içecekleri sınırlandırmalarında yarar vardır” uyarısında bulundu.

BİR FİNCAN TÜRK KAHVESİ DAHA AZ KAFEİN İÇERİYOR

Prof. Dr. M. Emel Alphan, kahve veya çaydaki kafeinin miktarının, kullanılan çeşide, sıklığa ve bardağın büyüklüğüne göre değiştiğini kaydederek kafeinsiz kahve çeşidinde, kafeinin yüzde 95’inin azaltıldığını söyledi. Prof. Dr. M. Emel Alphan, bir fincan (50 ml) Türk kahvesinin 65 miligram kafein, bir kupa (240 ml) filtre kahvenin 120-270 miligram kafein içerdiğini söyledi.

Bir fincan (50 ml) Espresso kahvenin 130 - 200 miligram kafein içerdiğini belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, şunları söyledi:

“Bir kupa (180-240 ml) instant - granül kahve 60-80 miligram kafein içermektedir. Bir kupa (240 ml) Amerikano kahve 100 miligram kafein içerirken bir çay bardağı (100 ml) demlenmiş siyah çayda 40-80 miligram kafein bulunmaktadır. Bir kupa (240 ml) yeşil çay ise 30-40 miligram kafein içermektedir. Bir kupa (250 ml) enerji içeceğinde 80 miligram ve daha fazla kafein bulunmaktadır. Kolalı içeceklerde de kafein bulunmaktadır. Bir kupa (220 ml) diyet kola 28 miligram, normal kola ise 21 miligram kafein içermektedir.”

KAN ŞEKERİNE ETKİSİNE DİKKAT

Kahve tüketimi ile kan şekeri arasındaki ilişkiye de değinen Prof. Dr. M. Emel Alphan, “Diyabet herkesi farklı şekilde etkilediğinden, bazı diyabetliler kafeini güvenli olarak tüketebildikleri halde bazıları kafeinsiz kahve tüketmek durumunda kalabilirler. Diyabetlilere genellikle sağlıklı insanlara önerilen miktarlarda kafein tüketmeleri önerilebilir (400 mg/gün). Ancak kahve tüketen diyabetliler bireysel farklılıklar nedeniyle kafeinin kan şekerlerini nasıl etkilediğini izlemek zorundalar” uyarısında bulundu.

Kahvenin bazı sağlık sorunlarına neden olması durumunda tüketilmemesi gerektiğini belirten Alphan sözlerini şöyle tamamladı: “Kahve kan basıncının geçici olarak yükselmesine neden olabilir. Bu durumda dikkatli olunmalıdır. Gebe veya emziren kadınların kafein konusunda dikkatli olmaları gerekir. Filtrelenmemiş kahvenin aşırı miktarda alınması, kolesterol seviyelerinde hafif bir artışla ilişkilendirilmiştir. Bireysel özelliklere göre kahve, mide yanması, sinirlilik veya uykusuzluk gibi yan etkilere neden olabilir.”