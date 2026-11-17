Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 8 aşıyı yerli olarak üretmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, kısa sürede sözleşmelerin imzalanacağını söyledi. Şehir hastanelerinden aile sağlığı merkezlerine, HPV aşısından SMA tedavisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Memişoğlu, 2027 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Bakanlığın hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda çalıştığını belirten Memişoğlu, Sayıştay denetim raporlarında yer alan bulguların sayısının 2023'te 19, 2024'te 12, 2025'te ise 8'e düşürüldüğünü bildirdi. Denetim raporlarında belirtilen hususların yakından takip edildiğini kaydetti.

Fon soruşturmasında adı geçen Bakanlık bürokratına ilişkin iddialara da değinen Memişoğlu, "Söz konusu iddialarla ilgili 15 Ekim 2026 tarihinde 3 müfettiş görevlendirilerek, o dönemlere ait inceleme başlatılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan inceleme halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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ŞEHİR HASTANELERİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen şehir hastanelerine yönelik eleştirilere cevap veren Memişoğlu, bu hastanelerin ileri teknolojiye sahip donanımları, modern ameliyathaneleri, yoğun bakım ve acil servisleriyle teşhis ve tedavinin tek çatı altında yürütüldüğü entegre sağlık merkezleri olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerinin işletme süreçlerinin sözleşmelerle güvence altına alındığını belirten Memişoğlu, yüklenici firmaların bakım, onarım, temizlik ve güvenlik gibi destek hizmetlerinden sorumlu olduğunu aktardı.

Hizmet standartlarının düzenli olarak denetlendiğini vurgulayan Memişoğlu, "Standartlar karşılanmadığında sözleşmede öngörülen yaptırımları uyguluyoruz. Bu modelde her yükümlülüğün bir takibi, her aksaklığın bir bedeli var" dedi.

Şehir hastanelerine yapılan ödemelerin yalnızca inşaat giderlerinden oluşmadığını belirten Memişoğlu, kullanım bedeli ve hizmet bedelinin farklı kalemlerden oluştuğunu ifade etti. Kullanım bedelinin hastanelerin inşası ve altyapı yatırımlarını, hizmet bedelinin ise görüntüleme, laboratuvar, bakım-onarım ve yemek gibi hizmetleri kapsadığını kaydetti.

Kullanım bedeli ödemelerinin Bakanlık bütçesi içindeki payının azaldığını bildiren Memişoğlu, bu oranın 2022'de yüzde 10,5, 2025'te yüzde 5,5, 2026'da yüzde 4,6 olduğunu, 2027 yılı için ise yüzde 4,2 olarak öngörüldüğünü açıkladı.

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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE YENİ YATIRIMLAR

Aile sağlığı merkezlerine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana 723 merkezin hizmete açıldığını, 372 merkezin ise inşaatının devam ettiğini bildirdi. Bu yatırımlar tamamlandığında toplam 1095 aile sağlığı merkezinin hizmete kazandırılacağını aktaran Memişoğlu, deprem bölgesindeki birinci basamak sağlık tesislerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Memişoğlu, "Kısa zamanda deprem öncesinde ASM sayımızı geçeceğiz, 40'ı aşkın ASM yapacağız" diye konuştu.

8 AŞI YERLİ ÜRETİLECEK

Aşı reddi ve HPV aşısına ilişkin eleştirilere cevap veren Memişoğlu, Türkiye'deki aşı reddi oranının yüzde 4-5 seviyesinde olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 10 ila 20 arasında değiştiğini söyledi.

Aşı reddini azaltmak amacıyla 8 aşının yerli üretimi için çalışma yürüttüklerini belirten Memişoğlu, kısa sürede sözleşmelerin yapılacağını ifade ederek, Türkiye'nin kendi aşılarını üreten ve dünyaya ulaştıran bir ülke olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen onuncu kanser türü olduğunu belirten Memişoğlu, hastalığın başlıca nedeninin HPV enfeksiyonu olduğunu söyledi. Türkiye'de PCR temelli HPV tarama programının yürütüldüğünü aktaran Memişoğlu, HPV aşısının aşı takvimine alınmasına ilişkin bilimsel değerlendirmelerin uzman akademisyenlerin yer aldığı kurul tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

SMA hastalığına yönelik çalışmalara da değinen Memişoğlu, evlilik öncesi ve yenidoğan taramalarının yapıldığını, iki SMA ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ücretsiz karşılandığını belirtti. Nadir hastalıklara yönelik TÜSEB çalışmalarının da kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri ve ilgili Sayıştay raporu kabul edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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