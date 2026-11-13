Vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı daha da kolay gele getirmek amacıyla tasarlanan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS), yaşlı, engelli, kronik hastalara fayda sağlayacak. Sistem hakkında bilgi veren Dr. Okşan Serpil Can “Amacımız aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, hasta takibini güçlendirmek” diye vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) hakkında bilgiler veren Dr. Okşan Serpil Can, sistemle aile hekimliği randevularına online katılımın mümkün olduğunu belirtti.

Can "Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız, özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük yaşayan bireyler, uygun sağlık hizmetlerini bulundukları ortamdan alabilmektedir" dedi.

Vatandaşların bulundukları ortamdan ayrılmadan, randevu aldıkları hekim ve ilgili sağlık personeliyle çevrim içi ve görüntülü görüşme gerçekleştirmelerine imkan sağlayan UHDS uzaktan görüşmenin yanı sıra danışmanlık, bilgilendirme, izlem ve takip hizmetleri de sunuyor.

Sağlık hizmetlerine ulaşım UHDS ile kolaylaştı! Online muayene sürekliliği sağlayacak

HİZMETİ BULUNDUKLARI ORTAMDAN ALACAKLAR

Can, UHDS ile vatandaşların uzaktan kolay bir şekilde danışmanlık alabileceklerini vurgulayarak "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi, yani UHDS, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve vatandaşlarımızın hekimleriyle görüntülü görüşme yoluyla sağlık hizmeti almasını sağlayan önemli bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız, özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük yaşayan bireyler, uygun sağlık hizmetlerini bulundukları ortamdan alabilmektedir. Aile hekimliği hizmetlerinin yanı sıra; gebelik ve lohusalık takibi, kanser tarama sonuçlarının değerlendirilmesi, sigara bırakma danışmanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin danışmanlık hizmetleri de uzaktan sunulabilecektir" diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine ulaşım UHDS ile kolaylaştı! Online muayene sürekliliği sağlayacak

“AMACIMIZ HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK”

UHDS ile sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin ve erişilebilirliğinin sağlanması amaçlandığını söyleyen Can, "UHDS ile amacımız yalnızca sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, hasta takibini güçlendirmek ve ihtiyaç duyulan durumlarda vatandaşlarımızı doğru sağlık kuruluşlarına zamanında yönlendirmektir” diye vurguladı.

Sağlık hizmetlerine ulaşım UHDS ile kolaylaştı! Online muayene sürekliliği sağlayacak

KAMERA SİSTEMİ VAR

Vatandaşlar aile hekimliği randevularına MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması veya e-Nabız uygulamasındaki 'Randevularım' bölümünde yer alan kamera simgesi aracılığıyla katılabilecek. Ayrıca MHRS'de kayıtlı doğrulanmış telefon numaralarına gönderilen SMS bağlantıları üzerinden de görüşmeye erişim sağlanabiliyor.

Sağlık hizmetlerine ulaşım UHDS ile kolaylaştı! Online muayene sürekliliği sağlayacak

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala