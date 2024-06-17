Türkiye'nin ilk robotik cerrahi eğitim merkezini açıyor

INVAMED, sağlık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atarak Türkiye'nin ilk Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ni açıyor. Simülasyon teknolojileri sayesinde cerrahlar, operasyon öncesinde pratik yaparak becerilerini geliştirebilecekler.

INVAMED'in yeni Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, en son teknolojilerle donatılmış olup, cerrahlara robotik cerrahi tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme ve geliştirme imkanı sunuyor. Eğitim programları, dünya standartlarında bir müfredat ile desteklenerek, katılımcıların en güncel bilgi ve becerilerle donatılmasını amaçlıyor.

SAĞLIKTA MAKİNE ÖĞRENİMİ VE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Merkezde sadece robotik cerrahi teknikleri değil, aynı zamanda sağlıkta makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları üzerine de eğitimler verilecek. Bu eğitimler, sağlık profesyonellerine yapay zekanın teşhis, tedavi planlaması ve hasta yönetimi gibi alanlardaki kullanımlarını öğretmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, makine öğrenimi algoritmalarının hastalık teşhisinden tedavi planlamasına, hasta izleminden kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede nasıl kullanıldığını kapsamlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulacaklar.

YENİLİKÇİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Merkezde, robotik cerrahi simülatörleri, 3D görselleştirme teknolojileri ve ileri düzeyde görüntüleme sistemleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak, cerrahların gerçek operasyon ortamında karşılaşacakları durumlara hazırlanmaları sağlanacak. Ayrıca, interaktif dersler, vaka analizleri ve uzmanlarla birebir çalışma fırsatları ile katılımcılar, kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşayacaklar.

İLERİ GÖRÜNTÜLEME VE SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİ

Eğitim merkezinde kullanılacak ileri görüntüleme teknolojileri, cerrahların operasyon sırasında en ince detayları bile görmelerini sağlayacak. 3D ve 4K çözünürlükteki görüntüleme sistemleri, cerrahlara ameliyat alanını daha iyi analiz etme ve daha hassas müdahalelerde bulunma imkanı tanıyacak. Ayrıca, simülasyon teknolojileri sayesinde cerrahlar, operasyon öncesinde pratik yaparak becerilerini geliştirebilecekler.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR DÖNEM

INVAMED Başkanı Rasit Dinç, merkezin açılışıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sağlık sektöründe lider bir rol üstlenmeyi hedefleyen INVAMED olarak, Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi ile sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve hastalarımıza en ileri düzeyde bakım sunmayı amaçlıyoruz. Bu merkez, sadece cerrahların eğitimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tıbbi teknolojilerdeki yeniliklerin hızla benimsenmesine de öncülük edecektir. Eğitim merkezimiz, robotik cerrahi alanında yapılacak olan akademik çalışmalara ve klinik araştırmalara ev sahipliği yaparak, ülkemizin tıp alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliğini artıracaktır. Sağlık profesyonelleri, burada edindikleri bilgilerle hastalarına daha etkin ve güvenli tedavi yöntemleri sunabilecekler. Invamed'in yeni merkezi, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve inovasyon için de bir merkez olacak. Akademik işbirlikleri ve araştırma projeleri ile sağlık teknolojilerinde yeni buluşların önünü açmayı hedefliyoruz. Bu sayede, tıp alanında global bilgi birikimine katkıda bulunarak, sağlık hizmetlerinde sürekli bir gelişim ve iyileşme sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

GELECEĞİN CERRAHLARI

INVAMED'in Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, cerrahlar ve tıp öğrencileri için robotik cerrahi ve yapay zeka alanında uzmanlaşma fırsatları sunuyor. Bu merkezde, düzenlenecek kurslar, seminerler ve atölye çalışmaları ile mevcut ve geleceğin cerrahları, en ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılacak. Bu kapsamlı eğitim programları, Türkiye'nin sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesine ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak.

TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE DONATILAN EĞİTİM

Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, sağlık profesyonellerinin yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler kazanmasına da imkan tanıyacak. Simülasyon odaları, 3D görselleştirme teknolojileri ve gelişmiş cerrahi robotlar, cerrahların gerçek operasyonları simüle ederek deneyim kazanmalarını sağlayacak. Ayrıca, yapay zeka destekli analiz araçları ile cerrahlar, ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerde daha bilinçli kararlar verebilecekler.