Erzurum Dostluk Grubu’nun geleneksel buluşması, iş insanı Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi.

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Erzurum’a ve ülkemize sunduğu destek ve katkılardan dolayı Emrullah Turanlı, Erzurum Dostluk Grubu Danışma Kurulu Başkanı ve Erzurum’un Fahri Hemşehrisi olarak onurlandırıldı.

Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekinin'de telekonferans yoluyla katıldığı, yüzlerce Erzurumlu hemşehrinin bir araya geldiği buluşmada birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

TAŞYAPI ŞİŞLİ’DEN ÖRNEK SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

İnşaatı devam eden bir projenin aynı zamanda sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çeken Taşyapı Şişli, yalnızca bir gayrimenkul yatırımı olmanın ötesine geçerek toplumun farklı kesimlerini buluşturan önemli bir merkez hâline geldi.

Emrullah Turanlı’nın sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği bu yaklaşım; İstanbul genelinde kentsel dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasını, depreme dirençli ve planlı şehirleşmenin öneminin anlatılmasını ve ülkemize katma değer sağlayan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesini amaçlıyor.

Erzurum Dostluk Grubu, Taşyapı Şişli’de bir araya geldi

Bugüne kadar yüzlerce etkinliğe hiçbir ücret talep etmeden ev sahipliği yapan Emrullah Turanlı, sivil toplum kuruluşlarına sunduğu bu imkânlarla hem toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor hem de Şişli’nin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir değer kazandırıyor.

İnşaatı devam eden büyük ölçekli bir projeyi toplumun hizmetine açarak yüzlerce organizasyona karşılıksız destek verilmesi, özel sektörün sosyal sorumluluk anlayışına dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

Taşyapı Şişli, bu anlayışla yalnızca binaların değil; birlikteliğin, dayanışmanın ve toplumsal faydanın da inşa edildiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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