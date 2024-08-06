Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Smart Güneş Teknolojileri hücre üretimine başladı

Smart Güneş Teknolojileri hücre üretimine başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Smart Güneş Teknolojileri hücre üretimine başladı

Şirket Haberleri Haberleri

Yenilenebilir enerji sektöründe hızla büyüyen Smart Güneş Teknolojileri, Aliağa'daki Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde ticari olarak hücre üretimine başladığını duyurdu.

Şirket, Kocaeli Gebze ve İzmir Aliağa’daki güneş paneli üretim tesislerine ek olarak, Aliağa’da kurduğu 800 MW kapasiteli tesislerde güneş hücresi üretimine başladı.

Smart Güneş Teknolojileri, Aliağa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde tamamladığı yatırımların ardından başarılı deneme üretim süreçlerini de tamamlayarak 800 MW kapasiteli yerli güneş hücresi üretimine başlamış, aynı zamanda, yerli güneş hücreleri kullanılan güneş paneli üretim süreçlerine de geçilmiştir. Bahsi geçen yeni üretim kapasitesiyle Şirket, dikey entegre sistem yapısını güçlendirerek rekabetçi gücünü artırarak, ABD, AB gibi global pazarlarda da pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Bu önemli yatırımın ülkemizin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Demirdağ’a, Aliağa'daki hücre ve panel yatırımı nedeniyle plaket takdim etti.

Smart Güneş Teknolojileri hücre üretimine başladı - 1. Resim

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yatırımlarını değerlendirdiği açıklamasında, “Güneş enerjisinin enerji sektörü ve çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik önemi göz önünde bulundurarak, şirketimiz yenilikçi teknolojilere ve ileriye dönük projelere yatırım yapmaktadır. Sektördeki önemli başarılarımızla birlikte, güneş enerjisi alanında daha büyük adımlar atma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yerli güneş paneli üretiminin başlamasıyla ithal ikamesi sağlanacak, ülke ekonomisinde dış açık rakamlarının azalmasına destek olunacak ve şirketimizin Türk menşeli güneş paneli ve güneş hücresi ihraç etmesi mümkün olacaktır. Ayrıca uluslararası alanda gelir elde etmek amacıyla fırsatları yakından takip ediyoruz; özellikle Amerika ve Avrupa pazarlarında yatırım fırsatlarına odaklanıyor ve yeni yatırım olanaklarını sürekli olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Smart Güneş Teknolojileri hücre üretimine başladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Songül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla fotoğraf paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bellona, Kayserispor'un isim sponsoru oldu: 2024-2025 Süper Lig sezonuna güçlü destek - Şirket HaberleriBellona, Kayserispor'un isim sponsoru oldu: 2024-2025 Süper Lig sezonuna güçlü destekSolmaz’dan ‘dijital’ atak - Şirket HaberleriSolmaz’dan ‘dijital’ atakCups&Clouds kahve posasından sabun üretti - Şirket HaberleriCups&Clouds kahve posasından sabun ürettiŞarj karmaşası bitti, siteler hareketlendi - Şirket HaberleriŞarj karmaşası bitti, siteler hareketlendiTürkiye’nin büyük dil modeli yarışması T3Al Hackathon başlıyor - Şirket HaberleriTürkiye’nin büyük dil modeli yarışması T3Al Hackathon başlıyorDoğanlar Holding İnşaat Sektöründe Yeni Bir Döneme Giriyor - Şirket HaberleriDoğanlar Holding İnşaat Sektöründe Yeni Bir Döneme Giriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...