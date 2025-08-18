115 yıllık kulüp iflas başvurusunda bulundu!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fransa'nın köklü kulüplerinden Ajaccio, iflas başvurusunda bulundu. Kulübün 13 milyon avroluk bütçe açığını kapatamamasından dolayı başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Fransa Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçlarından dolayıiflas başvurusunda bulundu.
115 yıllık kulüp, 13 milyon avroyu aşan borçlarını kapatamamasından dolayı iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kulüp iflas başvurusuyla ödemeleri durdurma ve tasfiye sürecine doğru gidiyor.
Kulüp, dernek olarak varlığını sürdürerek Ulusal 3 liginde oynamak istiyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi