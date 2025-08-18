115 yıllık kulüp iflas başvurusunda bulundu!

Fransa Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçlarından dolayıiflas başvurusunda bulundu.

115 yıllık kulüp, 13 milyon avroyu aşan borçlarını kapatamamasından dolayı iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kulüp iflas başvurusuyla ödemeleri durdurma ve tasfiye sürecine doğru gidiyor.

Kulüp, dernek olarak varlığını sürdürerek Ulusal 3 liginde oynamak istiyor.