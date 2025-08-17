Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Berke Özer'den kötü başlangıç! Lille formasıyla ilk maçına çıktı

Eyüpspor'dan Lille takımına transfer olan milli kaleci Berke Özer, Fransa ligindeki ilk maçına Brest deplasmanında çıktı. Berke'nin 90 dakika forma giydiği karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

Milli kaleci Berke Özer hafta içi Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Berke Özer ayağının tozuyla Fransa ligindeki ilk maçına çıktı.

Ligue 1’in ilk hafta maçında Francis-Le Ble Stadyumu’nda Brest ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Lille, tecrübeli golcü Olivier Giroud ile 11. dakikada öne geçti. 26. dakikada Hakon Haraldsson’un da ağları sarsmasıyla Lille 2-0’ı buldu. Ev sahibi ise 34’te Kamory Doumbia ile farkı 1’e indirdi ve ilk yarı 2-1’lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ise Brest oldu ve yine Doumbia’nın golüyle eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau ile yeniden öne geçse de 75’te Julien Le Cardinal'in golüyle mücadele 3-3 sona erdi.

BERKE ÖZER İLK KEZ 11’DE

Mücadelede Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği Berke Özer de karşılaşmaya 11’de başladı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan milli kaleci, kalesinde 3 gol gördü.

