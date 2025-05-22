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5. yıldız sonrası harekete geçti! Osimhen'i unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, sarı kırmızıya boyadığı evine şampiyon olunmasının ardından Mauro Icardi'nin yanına Victor Osimhen'in de ismini de yazdırarak 5. yıldız ve aslan figürü ekledi.

Silvan'da yaşayan Mehdi Keskinkılınç, iki yıl önce evini taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerine boyatmıştı. Keskinkılınç evinin dış cephesine de Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ismini yazdırmıştı.

5. yıldız sonrası harekete geçti! Osimhen'i unutmadı - 1. Resim

Fanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayınca, Icardi de evin fotoğrafını sosyal medya hesabından, 'Minik aslanlar büyüyor' notu ile paylaşmıştı.

5. yıldız sonrası harekete geçti! Osimhen'i unutmadı - 2. Resim

"20 BİN TANE EVİME OLSA YİNE SARI-KIRMIZI RENKLERE BOYARIM"

Son iki senede Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Icardi'yi evine işleyen Keskinkılıç, bu sene de şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in adını ve 5. yıldızı, Icardi'nin adının yanına ekledi. Keskinkılıç, "20 bin tane evime olsa yine sarı-kırmızı renklere boyarım. Icardi'yi çok seviyorum. Evi yaparsam Galatasaray arması ve Icardi ismini yazacaktım, onu yazdım" dedi.

5. yıldız sonrası harekete geçti! Osimhen'i unutmadı - 3. Resim

"DAHA ÇOK PLANLARIMIZ VAR, YETER Kİ GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN"

Keskinkılıç, Galatasaray'da yıldızların durmadığını ifade ederek, "Bir baktım Osimhen'i de getirdiler. Düşündüm, Icardi bizi geçen seneler şampiyon yaptı. Neden Osimhen de olmasın. Osimhen'in ismini de yazdım. Yanına da iki tane aslan koydum. Bir tane Icardi için, bir tane de Osimhen için koydum. 5. yıldızı da taktım. Daha çok planlarımız var, yeter ki Galatasaray şampiyon olsun" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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