Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı futbolcunun avukatı Diego Souza, siyah-beyazlı yönetime aba altından sopa gösterdi.

Beşiktaş'ın 5 aydır Love'a ödeme yapmadığının altını çizen Souza, "Beşiktaş ile iyi ilişkilerimiz var ama bu durum sürerse sözleşmesinin feshi için FIFA'ya başvuracağız. Bu sefer Türkler sadece Love'ın geçmişteki parasını değil, 18 ay kalan sözleşmesinden hak edişini de ödemek zorunda kalacak" diye konuştu.

Corinthians başta olmak üzere bazı Brezilya kulüplerinin radarında olduğu ifade edilen Sambacı'ya henüz resmi bir teklifin gelmediği dile getirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Antalya kampına götürülmeyen tecrübeli santrfor, genç takım ile birlikte idmanlarını sürdürüyor.