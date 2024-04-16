59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun destekçileri ve sponsorları ile güçleniyor

T.C Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kurumsal destekçileri ve sponsorları ile her geçen yıl daha da güçleniyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ana sponsoru Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve “Powered by” konumlaması ile Türk Hava Yolları olacak. Co-sponsor MOSSO, bisiklet sektörünü temsilen TUR’a değer katacak. MOSSO, 23 Nisan’da Fethiye-Marmaris etabında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TUR’un 59. Yılında 59 bisiklet hediyesi ile çocukların bisiklet hayallerini gerçekleştirecek. Shimano, nötral servis hizmeti ile büyük yarışa teknik destek verecek.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun kurumsal destekçileri; T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Valilikler, kolluk güçleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri organizasyonun üst düzey güvenlik önlemleriyle gerçekleşmesi için tüm teşkilatları ile imkanlarını seferber edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı “Güvenli Bisiklet” parkuru ile çocuklara bisiklet kullanımını öğretirken farkındalık değeri katacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bisiklet odaklı spor turizmi vizyonuna da destek oluyor. Tour of Türkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın “Bisiklet Dostu Otel” politikası, uluslararası bisiklet kampları, bisiklet taşıma konusunda yapılan destekler, ülkemizin eşsiz doğasını ve tarihini bisiklet ile keşfetme olanağı sunan bisiklet rotalarını kapsayan cycling.goturkiye deneyimi ile dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye’nin tanıtımı için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin üst düzey rekabeti ve heyecanı ile geçtiği illerde ve bölgelerde dev konvoyun ilham veren etkisi ile ülkemizde bisiklet sporunu ve kültürünü geliştirmeye destek olan “Bir Bisiklet Yarışından Fazlası” vizyonu ile düzenlenen

21-28 NİSAN ARASINDA KOŞULACAK

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya’dan İstanbul’a göz kamaştıran parkurda Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini Eurosport ve TRT Spor ekranlarında dünyaya tanıtacak.

Tour of Türkiye, ayrıca resmi sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. TUR’un resmi YouTube hesabından da yarış heyecanı canlı olarak izlenebilecek.

Ege ve Akdeniz sahillerinden ilham alan, dünyada Türk rengi olarak nam salmış turkuaz, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman lideri sporcu tarafından gururla taşınacak.

Yaşamı ve doğayı temsil eden yeşil, MOSSO Bisiklet sponsorluğunda 8 gün boyunca TUR'un en iyi sprinterlerinin zafer mücadelelerine eşlik edecek. Cesaret, tutku ve gücün simgesi kırmızı, Turkish Airlines sponsorluğu ile TUR boyunca tırmanış kapılarında en yüksek puanı alan sporcunun başarısını onurlandıracak. Türkiye Güzellikleri primi lideri sporcu Türk kültüründe "cennetin rengi" olarak geçen beyaz forma ile cennet ülke göndermesine Türkiye markası ile vurgu yapacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 günde, 8 etapta, 1.188 kilometrelik yolun sonu, kürsünün lideri Turkuaz Forma’nın kazananı olacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİSİ

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün yaklaşık 2.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile “Kıtalararası Bisiklet Turu” olarak konumlanıyor. Ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye’nin turizm tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile yükselen bir değer olmayı sürdürüyor.

Kurumsal Destekçiler:

T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Etaplardaki Valilikler, Kolluk Güçleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri

Sponsorlar:

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Mosso Bisiklet