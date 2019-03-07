Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın geleceğe yönelik planlarında bütçeyi daraltarak başarıyı sağlamak var. Son dönemde transferde büyük paralar harcayan siyah-beyazlılar, Pepe ve Negredo gibi yaşı geçkin oyunculara yıllık 4-5 milyon avro gibi paralar ödemek zorunda kalmıştı. Beşiktaş’ın bir önceki sezon bütçesi 90 milyon avroya kadar çıkmıştı. Bu sezon ise 60 milyon avro civarında harcama yapıldı ancak takım ne Avrupa’da ne ligde başarılı olamadı. Gelecek sezon bütçesini daha da daraltmanın planlarını yapan Fikret Orman’ı bu konuda daha da hırslandıran Ajax’ın başarısı oldu. Hollanda ekibi, dünya devi Real Madrid’i sahası Santiago Bernabeu’da darmadağın ederek çeyrek finale yükselirken Başkan Orman’ın, yakın çevresine “Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz” dediği öğrenildi.

Bütçe çok düşecek

Ajax’ın altyapı harcamaları dâhil yıllık sadece 32 milyon avro harcadığını hatırlatan Orman, Beşiktaş’ın bu modeli Türkiye’de uygulayabilecek en uygun takım olduğu görüşünde. Altyapıda çok yetenekli futbolculara sahip olduklarını ve mevcut kadroda da Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Muhayer Oktay ve Oğuzhan Aydoğan gibi hem genç, hem de düşük maliyetli oyuncular bulunduğunu belirten Orman, Türkiye’ye emeklilik günlerini yaşamak için gelen oyuncuları artık tercih etmeyeceklerini söyledi. Gelecek sezon bütçenin 35 milyon avrolara kadar düşürülmesi için çalışmalara başladığını daha önce açıklayan Fikret Orman’ın, yeni hoca tercihinin de bu modele uygun olması bekleniyor.

Yağmurda çalıştılar

Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sağanak yağmur altındaki çalışma bir buçuk saate yakın sürdü. İdmanın bitimindeki çift kale maçın ardından kazanan takım galibiyet pozu verdi.

YÖNETİME MÜJDELİ HABER ALMANYA’DAN GELDİ

Karius gidecek Fabri dönecek

Beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ile sezon sonunda büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Sözleşmesinde 8 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki kaleci için, Eintracht Frankfurt’un çalışma başlattığı öğrenildi. Yönetimin bu gelişmeye sıcak baktığı ve maç başına 1,4 gol yiyerek kötü gidişte etkili olan Alman file bekçisini geri göndermekte kararlı olduğu öğrenildi. Karius’un gönderilmesi hâlinde Beşiktaş’ın eski file bekçisi Fabri’yi yeniden kadrosuna katması bekleniyor.

BASININ KARŞISINA ÇIKACAK

Güneş cevap verecek

A Millî Takım’la sezon ortasında anlaştığı için camiadan tepki toplayan Şenol Güneş, bugün basın mensuplarının karşısına çıkarak bir açıklamada bulunacak ve gelen soruları cevaplayacak. Saat 14.00’te Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde düzenlenecek basın toplantısında Güneş’in istifasını açıklayabileceği de söylentiler arasında.