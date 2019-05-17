Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un küme  düştüğü ligde play-off'ta mücadele edecek son iki ekip için üç aday bulunuyor. 57  puanlı Altınordu, 56 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana  Demirspor, adlarını play-off'a yazdırmaya çalışacak.
 
Bu ekipler son hafta maçlarını deplasmanda oynayacak. Altınordu  Giresunspor'la, Gazişehir Gaziantep Kardemir Karabükspor'la, Adana Demirspor da  Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yarınki müsabakaların ardından ligdeki sıralamalarına göre takımların  play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Play-off finalini kazanacak  takım adını Süper Lig'e yazdıracak.
 
İhtimaller
Altınordu ve Gazişehir Gaziantep son haftayı galibiyetle tamamlamaları  halinde play-off'ta mücadele edecek.
 
Sezon sonunda Altınordu ile Adana Demirspor'un olası puan eşitliğinde  Adana Demirspor rakibini geride bırakacak. Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'in  aynı puana sahip olması durumunda ise sıralama genel averaja göre belirlenecek.
 
Yarının programı
Spor Toto 1. Lig'de yarın saat 16.30'da başlayacak 5 karşılaşma şöyle:
İstanbulspor-Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Eryaman)