Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un küme düştüğü ligde play-off'ta mücadele edecek son iki ekip için üç aday bulunuyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor, adlarını play-off'a yazdırmaya çalışacak.



Bu ekipler son hafta maçlarını deplasmanda oynayacak. Altınordu Giresunspor'la, Gazişehir Gaziantep Kardemir Karabükspor'la, Adana Demirspor da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yarınki müsabakaların ardından ligdeki sıralamalarına göre takımların play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Play-off finalini kazanacak takım adını Süper Lig'e yazdıracak.



İhtimaller

Altınordu ve Gazişehir Gaziantep son haftayı galibiyetle tamamlamaları halinde play-off'ta mücadele edecek.



Sezon sonunda Altınordu ile Adana Demirspor'un olası puan eşitliğinde Adana Demirspor rakibini geride bırakacak. Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'in aynı puana sahip olması durumunda ise sıralama genel averaja göre belirlenecek.



Yarının programı

Spor Toto 1. Lig'de yarın saat 16.30'da başlayacak 5 karşılaşma şöyle:

İstanbulspor-Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Eryaman)