Bayern Münih'ten Sacha Boey'e büyük şok! Almanlar açıkladı: "Dürüst olmak gerekirse..."

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Almanya günleri pek iyi geçmiyor. Şansız bir sakatlık yaşayan Boey, süre alma konusunda da sıkıntı yaşıyor. Sezon sonunda Bayern'de kalıp, kalmayacağı merak edilen Boey için Alman basınından flaş bir iddia geldi. İşte haberin detayları.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid'i konuk etti. Tarafların 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ise kadroda yer almadı.

BOEY GİDECEK Mİ, KALACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında gelecek yol Bayern'in başına geçmesi beklenen Ralf Rangnick'in Sacha Boey'yi kadroda düşünmediğine dair bazı iddialar da ortaya atılmıştı. Alman gazeteci Falko Bloeding, Boey'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Fanatik'in haberine göre Bloeding'in açıklamaları şöyle;

"Dürüst olmak gerekirse, Sacha Boey konusunda karar vermek için çok erken olacaktır. Genel olarak Boey kötü bir başlangıç yaptı, buna hiç şüphe yok. Ama sakatlıklar onu kötü etkiledi. Sezonun geri kalanında Joshua Kimmich bir numaralı sağ bek olacak. Geleceğe yönelik olarak Kimmich'in yeri garanti değil çünkü sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Ayrıca başka sağ bek transferi olabileceğine dair söylentiler de var. Bu yüzden bence Sacha Boey için çok zor olacak. Gelecek sezon Bayern'de ilk 11'de oynayamayacak. Kiralanması bir olasılık. Ya da kalıp yeri için savaşmayı seçecek. Ancak şansının az olduğunu düşünüyorum."