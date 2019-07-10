Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Üst üste kazandığı iki şampiyonluğa yenilerini eklemek isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transferde hız kesmiyor. Daha önce Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar çok büyük ses getiren bir transfere imza atarak Emre Mor'u kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen yetenekli futbolcu dün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. Ardından Celta Vigo yöneticileriyle görüşüldü ve kısa süre içinde İspanyol ekibiyle de el sıkışıldı. Genç futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'a gelecek.

Maç başı para!

Celta Vigo ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan genç yıldız 1 yıllık kiralanacak. Üstelik sarı-kırmızılılar bu kiralama için herhangi bir ücret ödemeyecek. Daha da önemlisi son iki sezondaki performansıyla eleştirilen Emre Mor, Galatasaray'da maç başı para alacak. Yıldız oyuncu böylelikle para kazanması için başarılı olmak zorunda kalacak. EURO 2016 öncesinde Avrupa'nın sayılı yetenekleri arasında gösterilen ve turnuva öncesinde 10 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon avro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu İspanyol ekibinde beklentilerin altında kaldı ve La Liga'da çıktığı 33 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

AZMEDİNCE YAPIYOR

Özel hayatındaki problemleriyle konuşulan Emre Mor, hızlı bir yükselişle başladığı kariyerinde bir süredir düşüş yaşıyor. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Mor, bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında iki kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmişti. Genç futbolcu şimdi de Galatasaray'da yeteneklerinin geçmediğini ispatlamaya çalışacak.

Mesa hazır kıta

Galatasaray, Fernando’ya karşılık Sevilla’dan Roque Mesa’yı kadroya katmaya çok yakın. Brezilyalı oyuncu karşılığında İspanyol ekipten Mesa’nın yanı sıra bir miktar para talebinde bulunan sarı-kırmızılılara müspet cevap geldi. Takasta kullanılacak Mesa da İstanbul’a gitmeye hazır olduğunu bildirdi. Banega transferinden bağımsız olarak yapılan anlaşmada sarı-kırmızılılar hem bonservis geliri hem de yeni merkez orta saha oyuncusu kazanacak. 1989 doğumlu oyuncu geçen sezon 49 maçta görev yaparken üç gol atıp üç de asist yapmıştı.

Fener'e ağır taş!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe hakkında çok ağır ifadeler kullandı. "Biz bir futbolcuyu almıyorsak, parayı veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır" diyen Cengiz, Fener Ol kampanyasına da göndermede bulundu. Başkan Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben bu sözlerle hocamı bir kez daha selamlamak istiyorum" dedi. Fenerbahçe'nin resmî sitesinden paylaşılan bir haberde, bir grup çocuğun harçlıklarını Fener Ol kampanyasına verdikleri belirtilmişti. Fatih Terim ise TFF'den aldığı 5 milyon liralık tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.

VETO YEMİŞTİ

Galatasaray ile anlaşan ancak kulüp açıklamadan formayı giydiği için sarı-kırmızılılardan veto yiyen Yusuf Erdoğan’ın yeni adresi belli oldu. Bursaspor ile olan sözleşmesi sona eren Yusuf’un Kasımpaşa ile pazarlık yaptığı anlaşmanın sağlanması hâlinde bir iki gün içinde imzayı atacağı öğrenildi.