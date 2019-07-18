Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların yolunu gözlediği transferler bir bir açıklanmaya başladı. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Âdem Büyük, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor’u katan sarı-kırmızılılar, Fulham forması giyen Jean Michael Seri’yi de bir yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak oynayan Ndiaye’nin gitmesi, Fernando Reges’in de satılmasından sonra teknik direktör Fatih Terim, transferde önceliğin orta saha oyuncusuna verilmesini istemişti. Yönetim de bir süredir yürüttüğü görüşmelerden olumlu cevabı aldı ve İngiliz ekibinden Seri’yi kiraladı. Sarı-kırmızılılar Seri için Fulham’a 1,7 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Fildişili oyuncuya ise 2,5 milyon avro verilecek. Yıldız oyuncunun Fulham ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hızlı, seri ve teknik

Jean Michael Seri, kariyeri ve yetenekleriyle Fernando’yu aratmayacak bir oyuncu. Ülkesinde ‘Afrikalı Xavi’ olarak bilinen Michael Seri, bir dönem Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi takımların transfer listesindeki bir isimdi. Ülkesinin Africa Sprots takımında futbola başlayan Seri, 2015’te Fransa’nın Nice takımına transfer olduktan sonra oynadığı futbolla dev takımların radarına girdi. 90 dakika boyunca tükenmeyen enerjisi, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan Seri, sonrasında Premier Lig’de Fulham’a transfer oldu. İngilizler bu transfer için Nice’e 30 milyon avro ödedi. Fulham’ın bu sezon ligden düşmesinden sonra Championship’te oynamak istemeyen Seri, kendisini çok isteyen Galatasaray’a gitmek için yönetime sürekli baskı yapıyordu.

“BARÇA’DA İŞ YAPAR!”

Xavi’den tam not

Barcelona ve İspanya’nın efsanevî oyuncusu Xavi Hernandez, iki yıl önce Seri’den övgüyle bahsetmişti. Xavi, Barcelona ile adı anılan Seri için “Nice’te birine ‘Afrikalı Xavi’ dendiğini duyunca yakından izledim. Orta sahada böyle yetenekleri görmeye alışık değilim. Kısa ve uzun oyun, taktik zekâ, uzaktan şut, kişilik, oyun organizasyonu. Barça’da çok iyi iş çıkarır’’ açıklamasını yapmıştı.

Babel’in takım arkadaşı

Michael Seri, Galatasaray’da yabancılık çekmeyecek. 2016-2017 sezonunda Belhanda ile Nice’de beraber oynayan Seri, Babel ile de geçen sezon Fulham’da takımın başarısı için ter dökmüştü.

Bugün İstanbul’da

Galatasaray’ın yeni transferi Michael Seri, bu sabah 09:05’te İstanbul’da olacak. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca KAP’a geçici transfer için görüşmelerin başladığını bildirdi.

BANEGA OLMAZSA…

Dominguez listede

Galatasaray, Sevilla’dan Ever Banega için girişimlerini sürdürürken gündeme Arjantin’de Velez forması giyen Nicolás Dominguez geldi. Sarı-kırmızılıların Banega’ya alternatif olarak düşündüğü genç oyuncu, orta sahada joker özellikleriyle ve hücuma yönelik katkısıyla öne çıkıyor.

FATİH TERİM ‘FELSEFE’ AŞILAYACAK

Zafer bizim adımız!

Sezonu Florya’da açan Galatasaray, hazırlık kampı için Avusturya’ya gitti. Sarı-kırmızılılar bir kere daha kamp yeri için Seefeld kasabasını seçti. Burasının Cimbom’un başarı hikâyesinde yeri ayrı. Aslan, 2000 yılında UEFA şampiyonluğuna giden yol öncesi de Seefeld’de kamp yapmıştı. Kamp öncesi oyuncularıyla toplantı yaparak bu ayrıntıyı anlatan teknik direktör Fatih Terim “Zafer bizim diğer adımız. Sezonu şampiyon olarak açtık, yine şampiyon olarak kapatacağız. Galatasaray her maçını kazanmaya oynar. Bu felsefeyi herkes ezberlesin” dedi.