Süper Lig'ini ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman iki grupta oynanan 7’ye 4 oyun, tempolu koşu ve pas çalışması ile devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana eşi doğum yapan ve izinli olan Marko Jevtovic’in yanı sıra çalışmalarına takımdan ayrı devam eden Paolo Hurtado katılmadı. Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı. Yeni transfer Farouk Miya ise yeşil-beyazlılar ile ilk antrenmanına çıktı.
Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor
21.08.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray,Konyaspor,hazırlık,futbol,
645321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645321.aspx
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Fenerbahçe
1
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0
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0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
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3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
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1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş - Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
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Alanyaspor - Kasımpaşa
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Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
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1
0
1
3
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Hatayspor
1
1
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1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
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2
2
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Erzurum BB
1
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2
0
1
10
Keçiörengücü
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0
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1
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11
Boluspor
1
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0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
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0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
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0
14
Altay
1
0
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1
3
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0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5