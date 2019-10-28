Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş derbisinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao'nun son durumu hakkında da bilgi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Falcao için şu sözlere yer verildi;

''UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.''