Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği başkanının seçildiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Gümüşdağ, "Tüm kulüp başkanları olarak imzamızla yapacağımız deklorasyonu UEFA'ya yollayacağız. Futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma başlatan UEFA, futbolcularımız 6 hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA'nın bu siyasi tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği olarak UEFA'nın çifte standartını kınıyoruz. Süper Lig'in 18 kulübü olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. 18 başkanımızın da imzası var. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET ARSLAN DÜN GECE DUYURMUŞTU

UEFA'nın soruşturmaya giren futbolcu sayısını 6'ya çıkarma kararını Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, dün gece 'Limitsiz Futbol' programında duyurmuştu.