Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-Kırmızılılar performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.



SEZON SONU SERBEST



Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.



MAAŞ SIKINTI OLABİLİR



Menajer Tukuda'nın ay sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve yönetimle görüşeceği belirlendi. Eğer Nagatomo'ya kulüp bulunamazsa sözleşme feshi gündeme gelecek. Ancak Japon yıldızın 2 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı çıkarabilir.



TARAFTARIN HEDEFİNDE



Nagatomo kötü performansı nedeniyle Galatasaraylı taraftarların hedefinde.

Nagatmo bu sezon 14 resmi maçta forma giydi..