Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, beşinci defa Avrupa Şampiyonası’na katılmanın eşiğinde. Eleme grubunda son Avrupa şampiyonu Fransa’nın averajla önünde lider durumda olan ay-yıldızlı takım İzlanda maçında alacağı bir puanla şampiyona vizesini alacak. Deplasmanda mağlup olduğumuz İzlanda’dan rövanşı alacaklarını söyleyen teknik direktör Şenol Güneş kritik maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Beraberliği aklınıza bile getirmeyin. Onlarla olan hesabı kapatacağız. Orada havaalanında bize karşı yaptıkları muameleyi aklınızdan çıkarmayın” dedi. Avrupa Şampiyonası’na gitmenin değil, lider gitmenin hesaplarını yaptıklarını söyleyen Güneş “Lider gidersek tekrarlanması zor bir başarının kahramanları olacaksınız” hatırlatmasında bulundu.

Kozumuz: Hız ve teknik

İzlanda’nın maçlarından görüntülü analizler yapan Güneş “Rakibimizin en önemli özelliği oyun disiplini ve fizik gücü. Bunu da aşmak için daha çok tekniğimizi kullanıp birebir adam markajından kurtulmamız lazım. Hızlı hücumlarla rakip savunmanın dengesini bozarsak golü bulmamız kolaylaşır. Bizi orada yenen takımı burada yenemezsek bir şeyler eksik kalacak” dedi. Şenol Hoca, İzlanda karşısında kadroda fazla bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Fransa maçında görev yapan Umut Meraş’ın yerine Hasan Ali Kaldırım’ın, Kenan Karaman’ın yerine de Cengiz Ünder’in forma giymesi bekleniyor. Ayrıca forvette de Burak Yılmaz’ın yerine Cenk Tosun’un görev alabileceği belirtiliyor.

SELİM SOYDAN: Bu takım Güneş'in eseri

A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, “Şenol Güneş gibi bir hocaya sahip olmak bizim için şanstır. Beraberlik demiyoruz inşallah 2 maçı da kazanıp bu işi en iyi şekilde bitiririz. Bu gördüğümüz takım Şenol Hoca'nın eseridir” açıklaması yaptı.

İLK GOLÜNÜ ÜÇ YIL ÖNCE ATTI

A Millî Takım formasını tam üç sene evvel Kosova karşısında ilk defa giyen ve o günden beri başarıyla terleten Cengiz Ünder’e TFF’den tebrik geldi. Millî takımlar sosyal medya hesabı “Cengiz’e millî takımda nice büyük başarılar diliyoruz” mesajını attı.