Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda’nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı.