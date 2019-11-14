Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda’nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı.
Türkiye-İzlanda maçını 48 bin kişi izledi
14.11.2019 - 20:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile İzlanda arasında oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme mücadelesinde tam 48 bin taraftar yer aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye-İzlanda,maç,seyirci,
662637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/662637.aspx
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Sivasspor
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3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
4
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
5
Başakşehir
11
5
4
2
5
19
6
Galatasaray
11
5
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4
19
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Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
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Beşiktaş
11
5
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3
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18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
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Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
-4
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
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Denizlispor - Rizespor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
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12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Boluspor
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2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
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4
1
6
-4
10
16
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1
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5
-7
8
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