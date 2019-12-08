Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek. Zirve ve alt sıraların iyice karıştığı ligde 14. haftada oldukça çetin maçlar oynandı. İşte Süper Lig'de 1 maç eksikle 14. haftanın görünümü...
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Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek. Zirve ve alt sıraların iyice karıştığı ligde 14. haftada oldukça çetin maçlar oynandı. İşte Süper Lig'de 1 maç eksikle 14. haftanın görünümü...
Etiketler : süper lig puan durumu,14 hafta sonuçları,