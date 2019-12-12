Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÖNCHENGLADBACH 1-1 BAŞAKŞEHİR



44'GOL İrfan Can Kahveci'den müthiş bir GOL geldi! Genç oyuncunun yaklaşık 40 metren sert vuruşunu kaleci Sommer elinden kaçırdı. Sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu.

44'Asist Gaël Clichy

42'Mehmet Topal'ın başlattığı atakta Elia topla sol kanatta buluştu. Hollandalı oyuncunun kötü ortasına kimse dokunamadı.

40'Thuram şut imkanı buldu. Fransız oyuncunun ceza sahası dışından vuruşu Ponck'tan döndü.

39'Mönchengladbach tempoyu düşürmeyi başardı. Maç golden önceki gibi Alman ekibinin kontrolünde oynanıyor.

38'Caicara'nın sağ kanattan ortasını Mönchengladbach savunması uzaklaştırmayı başardı.

37'Mehmet Topal kaleyi cepheden gören bir pozisyon yakaladı. Tecrübeli oyuncunun yaklaşık 25 metreden vuruşu zayıf kaldı ve kaleci Sommer rahatlıkla şutu kontrol etti.

35'Golden sonra Başakşehir daha hareketli bir futbol sergilemeye çalışıyor. Ancak Mönchengladbach savunması hata yapmıyor.

33'GOL Marcus Thuram

33'Asist Stefan Lainer

30'Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanattan Herrmann'ın pasında Neuhaus topu auta yolladı.

29'Mehmet Topal'ın pasında Elia topu kontrol etmeden vurmaya çalıştı. Ancak Hollandalı oyuncunun vuruşu zayıf kaldı.

27'Başakşehir tehlikeli gelmeye çalıştı. Caicara'nın sağ kanattan ortasına kimse dokunamadı. Topu geri kazanan Elia'nın içeriye orta yapma çabası ise sonuçsuz kaldı.

25'Mönchengladbach hızlı gelmeye çalıştı ancak sağ kanatta Herrmann'dan önce Clichy araya girerek tehlikeyi önledi.

23'Herrmann'ın sağ kanattan ortası Başakşehir defansına çarptı. Kaleye doğru yönelen top kornere çıktı.

21'Başakşehir sağ kanattan hücum etmek istedi. Edin Visca'nın pasında topla buluşan Caicara, iki rakibiyle karşı karşıya kaldı ve ortası rakibe çarparak taca çıktı.

20'Başakşehir uzun topla çıkmaya çalıştı. Visca'nın pasında ise Crivelli geride kaldı.

18'Bu dakikalarda iki takım da karşılıklı top kayıplarıyla rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.

17'Zakaria, kaleye 35 metre uzaktan şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta gitti.

15'Başakşehir rakibini kanatlara itiyor. Bu kez sol kanatta Thuram topla buluştu ancak Fransız oyuncunun ortası Caicara'dan döndü.

15'Lainer sağ kanattan ortasını açmak istedi ama defansına yardım eden Elia'yı geçemedi.

13'Keza Mönchengladbach da önde pres yaparak Başakşehir'in defanstan rahat çıkmasına engel oluyor.

12'Maçtaki dengeli oyun sürüyor. Topun arkasında bekleyen Başakşehir rakibinin kısa oynamasına izin vermiyor.

11'Başakşehir ilk kornerini kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe atışında son olarak İrfan Can sol kanattan ortasını açtı ama top kaleci Sommer'de kaldı.

9'İrfan Can'ın rakip sahada kaptırdığı topu Herrmann kazandı. 28 yaşındaki oyuncu topu 35 metre sürmesine karşın Epureanu daha fazla ileri gitmesine izin vermedi.

8'Mönchengladbach Neuhaus ile bir pozisyon yakaladı. Ceza sahasına giren Alman oyuncu hareketli topa iyi bir vuruş yapamadı.

7'Bu dakikalarda Başakşehir'in topu uzun paslarla rakip sahaya göndermeye çalıştığını görüyoruz.

6'Başakşehir kendi yarı sahasında kalabalık olarak bekliyor. Mönchengladbach ise hazırlık paslarıyla pozisyon çalışıyor.

4'İlk dakikalarda Mönchengladbach etkili. Thuram'ın şutunu Başakşehir savunması bloke etmeyi başardı.

3'Maçta ilk korneri Mönchengladbach kazandı. Hermann'ın kullandığı köşe vuruşunu Başakşehir defansı uzaklaştırdı.

STAT: Borussia Park

SAAT: 23:00

HAKEM: Jose María Sanchez Martinez

YAYIN: beIN SPORTS 2

İLK 11'LER

M. Gladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli