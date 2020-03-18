Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle dünyada spor organizasyonları birer birer iptal edilirken TFF ‘seyircisiz oynama’ kararının ‘şimdilik’ arkasında duruyor. UEFA’nın 55 üye federasyonla konferans usulü yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı konulara açıklık getirdi. UEFA’nın tavsiye kararının haziran ayı sonuna kadar mahalli liglerin tamamlanması yönünde olduğunu söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in durumuyla ilgili olarak “Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar ligler seyircisiz olarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Bunları söylerken ‘şimdilik’ vurgusunda bulunan Özdemir, gelişen duruma göre kararın gözden geçirilebileceğini söyledi.

> Karara destek verdik

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün virüsle ilgili yeni tedbirleri açıklayacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve uygulanacak yeni tedbirler doğrultusunda 'maçlara devam' kararının yeniden gözden geçirilmesi de gündemde. Özdemir, "Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız (Fahrettin Koca) ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor" sözlerini kullandı. Başkan, UEFA’nın EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesi kararına TFF olarak destek verdiklerinin de altını çizdi. Rusya ve Ukrayna'nın da erteleme kararının ardından Avrupa’da ligi devam eden sadece Türkiye kalmış oldu.

ERTELENME TUZLUYA PATLADI

Zarar 300 milyon €

∂ Koronavirüs tehdidi yüzünden EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesinin maliyeti dudak uçuklatacak cinsten oldu. Organizasyon için şu ana kadar yapılan hazırlıklar, tanıtım maliyetleri, reklam ve ürün pazarlamaya harcanan paraların büyük çoğunluğu çöpe gidecek. Rezervasyonların iptali ve diğer harcamalarla birlikte doğan zararın şimdiden 300 milyon avroyu aştığı belirtildi.

DamIano Tommasi:

Durum çok ciddi

∂ İtalyan Futbolcular Birliği (AIC) Başkanı Damiano Tommasi, Serie A’nın ancak mayıs ya da haziran ayında yeniden başlayabileceğini söyledi. Bütün ülkenin karantina altına alındığını hatırlatan Tommasi “Sadece oyuncuların değil ülkenin güvenliği söz konusu” dedi.

AYNI TARİHTE

Amerika da ertelendi

∂ EURO 2020’nin ardından bu yaz düzenlenmesi planlanan Copa America da koronavirüs sebebiyle 2021 yılına ertelendi. Süper Lig’den de Isla, Falcao, Muslera gibi yıldız futbolcuların mücadele etmesi beklenen turnuva, tıpkı Avrupa Şampiyonası gibi 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Sakatlara gün doğdu

EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesi sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Merih Demiral, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak gibi isimlere yarayacak. Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracaklarıiçin oldukça üzgün olan millî oyuncular erteleme kararıyla turnuvayı yakalama şansını buldu. Bu son durum elbette takımımız için de iyi oldu. Cenk, Yusuf ile Merih'in diz bağları kopmuş, Ozan'ın da pelvis bölgesinde zedelenme tespit edilmişti.