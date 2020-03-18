Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk vaadi havada kalınca Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal’ın yerini kimin alacağı merak konusuydu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, kuralların izin verdiği iki haftalık süreçte takımı yardımcı antrenör Zeki Göle idare etti. Bu süreçte gündeme birçok teknik adamın ismi geldi. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali durum, yönetimin gönlünde yatan aslanların taleplerini karşılayacak durumda olmayınca tanıdık bir isimle anlaşma sağlandı. Malatya’da başlayan teknik direktörlük kariyerini Alanya’da’da başarıyla devam ettiren Erol Bulut’la anlaşma sağlandı.

> Bulut hazırlanıyor

Ama Erol Bulut ancak yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna oturabilecek. Genç hoca, Türkiye Kupası’nda final kovaladığı Alanyaspor’u bırakmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi takımı pro lisans sahibi Serdar Dayat’a teslim edecek. Altyapı genel koordinatörü Dayat, teknik direktörlük koltuğunda sezonu tamamlayacak. Öte yandan Erol Bulut, yoluna Alanya’da devam etse de şimdiden Fenerbahçe mesaisine başlamış durumda. Genç hoca oyuncu performans verilerini inceleyip rapor tutmaya başladı.

GÖRÜŞÜLDÜ AMA...

Koşukavak gerçeği

∂ Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak iddialarına açıklık getirdi. Koşukavak’la kulübü Altay’ın bilgisi dâhilinde gelecek dönem futbol yapılanması için görüştüklerini belirten sarı-lacivertliler, temasların sezon sonunda değerlendirmek üzere sonlandırıldığını açıkladı.

Kocaman çok net

Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra adı Fenerbahçe’yle anılan Aykut Kocaman, böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi. Kocaman bir kere daha iddiaları net bir şekilde yalanlarken tecrübeli hoca gibi göreve geri döneceği öne sürülen İsmail Kartal da daha önce aynı cevabı vermişti.