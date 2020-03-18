Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Gündem koronavirüs ama bir taraftan da şampiyonluk hesapları yapılıyor. Fatih Terim’in 8’de kapanır 18’de kapanır sözünü uygulamalı olarak hayata geçiren Galatasaray, derbide iki puanlık önemli bir kayıp verse de zirveyle arasındaki fark sadece üç. Cimbom adına kalan sekiz maça bakıldığında ise fikstür bayağı bir güç! Sebebi de beş maçın deplasmanda olması... İç sahada seyircisiz olmadığı sürece binlerce aslanı yanına alıp rahat kazanan Galatasaray dış sahada zorlu maçlar yapacak. Hele de iki maç var ki final özelliğinde.

> Terim güvencesi

Peki o maçlar hangileri... 53 puanlı Başakşehir ile deplasmanda yapılacak maç ile hemen sonrasındaki haftada oynanacak olan Trabzonspor mücadelesi. Ki bordo-mavililerle evde oynandıktan sonra sıradaki rakip ise kupada elenilen Alanya. Ve bu sınav deplasmanda. Her ne kadar fikstür zorlu ve rakipler güçlü görünse de G.Saray’ın en büyük güvencesi finallerin adamı olarak değerlendirilen Fatih Terim... Tecrübeli hocanın geçmiş verileri ve başarıları, camiasını rahatlatan ve umutlandıran en büyük teminatı.

İSPANYA’DAKİ KİRALIK ASLAN

Ozornwafor karantinada

∂ G.Saray’ın sezon başında Almeria’ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs sebebiyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu duyurdu. Genç isim “Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim” ifadelerini kullandı.