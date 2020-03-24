Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiorentina, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim’i unutmadı. Bir dönem Terim’in de çalıştırmış olduğu İtalyan temsilcisinin sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın 1 numaralı Fiorentina formasıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı ve üstüne ‘Haydi İmparator’ notu düşüldü.