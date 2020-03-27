Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs tehdidi altında geçen günlerde takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ülkelerine gitmek isteyen oyuncular bulunduğunu ancak kulüp olarak buna izin vermediklerini söyledi. Oyunculara Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha güvenli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirten Sergen Hoca “Yolculuk etmek büyük risk taşıyor. Hiçbir oyuncumuza müsaade etmiyoruz. Açıkçası mayıstan önce de normale döneceğimizi sanmıyorum” diye konuştu.

> Kondisyon düşecek

“Oyuncular evlerinde çalışıyor mu” sorusuna “Vallahi hiçbir bilgim yok şu anda evde ne yaptıklarıyla ilgili” cevabı kahkahalara sebep olan Sergen Hoca “Kendilerine antrenman programı verdik. Onları uyguluyorlardır herhâlde. Telekonferans yoluyla idman falan çok abartılı bence. Profesyonel oyuncu ne yapması gerektiğini bilir. Ancak bu süreç iki-üç hafta daha uzarsa futbolcuların kondisyonları yüzde 50 düşecektir. Yine de Federasyon’dan resmî bir açıklama gelmezse tesislerde idman yaptırmayacağım” ifadelerini kullandı.

Evde kalmak zor

Günlerdir evde oturup televizyon izlediğini belirten Sergen Yalçın “Sürekli bir şeyler atıştırıyorum. Böyle giderse bir ayda 5-6 kilo alacağım. Dışarıya çıkmamak çok zor. İnsanların hava alabileceği bir ortam oluşturulmalı” dedi.

Transfer kolay ama...

Sergen Yalçın transfer süreciyle ilgili olarak ‘’Olaylar bitmeden transfer sürecinin başlayacağını düşünmüyorum. Ligler ne zaman başlayacak? Ekonomi ne olacak? Bunların cevabını almadan çalışmalara başlayamayız” dedi.

Yardımcı hoca David

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, evde yaptığı çalışmaları oğlu David ile birlikte sürdürüyor. Yıldız oyuncu, David’in bu dönemde en büyük yardımcısı olduğunu ifade etti.