Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın transfer listesine giren Mario Balotelli camiada büyük heyecana yol açtı. Çizme basınında çıkan haberlerden sonra İtalyan golcünün sosyal medya hesapları siyah-beyazlı taraftarlar tarafından 'Come to Beşiktaş' mesajlarına boğuldu. Kulübün ekonomik anlamda zor günler yaşaması sebebiyle yeni bir 'Feda dönemi' başlatan yönetimi bile Balotelli heyecanı sardı. Dünyaca ünlü golcünün hem kulübün marka değerine vereceği katkı, hem sponsor bulmakta kolaylık sağlayacak olması hem de forma satışından elde edilecek ciddi gelir, Balotelli için ayrı bir parantez açılmasına yol açtı. Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, transfer heyeti ile hafta içinde İtalya'ya giderek golcü oyuncu ve menajeriyle bir araya gelerek transfer şartlarını konuşacak.

> Hoca da istiyor

Siyah-beyazlılar, İtalya'da sıkıntılı günler yaşayan Balotelli için taraftar ve teknik direktör kozunu oynayacak. Siyah-beyazlı taraftarların Nouma, Aboubakar, Demba Ba gibi siyahî golcülerle olan uyumu hatırlatılarak İtalyan yıldızın İstanbul'da kariyerinin en mutlu dönemini yaşayabileceği vurgulanacak. Ayrıca Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Balotelli'ye yakın bir hayatı olduğu da belirtilerek kendisini anlayan ve maksimum verim alabilecek bir teknik adamla çalışacağı da koz olarak kullanılacak. Öte yandan Sergen Yalçın'ın da Balotelli ismine sıcak baktığı ve "Gelirse çok iyi olur. Bize büyük katkı sağlar" diyerek transferine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Necip’ten 2,5 milyonluk feda

Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi. Sözleşmesi gelecek sezonun bitiminde sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, senelik 9 milyon TL kazanıyordu. 2,5 milyon liralık alacağından vazgeçen tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-23 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

Senelik 2,5 milyon €

∂ Transferdeki en kritik nokta İtalyan golcünün yıllık 2,5 milyon avro garanti ücretten minimum iki yıllık sözleşme istemesi. Takıma katılacak yıldız isimlere 1,5 milyon avro fazla vermek istemeyen yönetim, İtalyan oyuncuyla orta yolu bulmaya çalışacak.

Statta yardım gecesi

∂ 'Bırakmam seni' bağış kampanyası için bu akşam Vodafone Park'ta yardım gecesi düzenlenecek. Kanal D'de 22.00'de başlayacak programı Yılmaz Erdoğan sunacak. Beşiktaşlı ünlü sanatçılar, telefonlara cevap vererek yapılacak bağışları toplayacaklar.